1 Il buttafuori blocca la moglie di Jovanotti

Al Jova Beach Party di Marina di Ravenna durante l’ultimo concerto di Jovanotti si è verificato un episodio alquanto singolare. Fatto che coinvolge la moglie del cantante, la quale è stata bloccata da un buttafuori mentre raggiungeva il dietro le quinte. A raccontare l’accaduto è stata proprio Francesca Valiani, la quale era intenta a riprendere cosa succede nel retropalco di un evento di questa portata.

Un gesto che la moglie di Jovanotti compie spesso quando suo marito si trova in tour e che risulta essere un po’ un appuntamento fisso con i fan del cantante. Ma qualcosa è andato storto. Proprio mentre era intenta a fare le riprese (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO pubblicato su TikTok), una guardia si piazza quasi davanti a lei come a impedirle il passaggio. L’uomo l’ha invitata a lasciare il posto e ritornare al suo posto, perché non autorizzata.

Chiaramente Francesca Valiani non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere: “Ma sono la moglie di Lorenzo”, ha detto per tranquillizzare il buttafuori, il quale è parso un po’ perplesso. Alla conversazione si è aggiunto un altro addetto alla sicurezza che ha confermato la versione della dolce metà di Jovanotti, lasciandole così la possibilità di proseguire tranquilla.

Il bodyguard dopo la gaffe si è scusato immediatamente con lei, che a sua volta ha fatto lo stesso, ringraziandolo per il lavoro svolto. Il tutto si è verificato poiché Francesca Valiani ha dimenticato di indossare il pass (sebbene lo avesse ma non il quel preciso istante), che permette di poter sostare il alcune aree dell’evento e circolare così liberamente. Per tale ragione c’è stata questa piccola incomprensione con la guardia, che in qualche modo sembra aver divertito la moglie di Jovanotti.

Le notizie sul cantante non sono finite qui. Qualche tempo fa l’artista ha rivelato qualche aneddoto sulla sua vita…