Chi sono Juanchi e Gianna di Matrimonio a prima vista 11

Debora Parigi | 4 Ottobre 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi sono Juanchi e Gianna, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Scopriamo quindi da dove vengono, la loro età e cosa fanno nella vita.

Chi sono Juanchi e Gianna

Tra le coppie di Matrimonio a prima vista 11 abbiamo quella formata da Juanchi e Gianna. Vediamo quindi tutte le informazioni che li riguardano attraverso biografia, lavoro e vita privata.

Juanchi viene da Montebelluna, in provincia di Treviso, e ha 35 anni di età. Originario del Sudamerica, lavora come critico d’arte. Ha vissuto dei momenti brutti nella vita. Suo padre biologico è infatti venuto a mancare e ha persona anche il suo fratello più grande. Lui è legatissimo alla famiglia. È un ragazzo molto romantico e gli piace fare gesti rimantici e riceverli. Inoltre è una persona molto positiva e galante. È un ragazzo estroverso, sorridemte e allo stesso tempo disciplinato e molto serio. Ma è anche molto prudente e nei rapporti tende a diffidare e a non aprirsi totalmente.

Gianna è di Eraclea, in provinia di Venezia, e ha 28 anni di età. Ha un fratello. Sogna un bel matrimonio e una bella famiglia numerosa e felice. Nelle relazioni è comunque un po’ diffidente a causa della relazione precedente che ha avuto. Si è trattata di una relazione decisamente tossica. Quindi cerca un amore sano, dove c’è comprensione, dialogo e comunicazione pacifica e serena. Cerca di affrontare i problemi sempre col sorriso.

Juanchi e Gianna a Matrimonio a prima vista 11

Siamo arrivati all’edizione numero 11 di Matrimonio a prima vista e questo programma ha davvero un grande successo tra il pubblico. Ma chi sono le coppie di questa edizione? Ecco i loro nomi:

Parlando proprio di Juanchi e Gianna sono accomunati dal fatto di voler vivere un matrimonio da favola e di essere molto romantici. Hanno anche in comune il voler creare una famiglia e dei progetti importanti di vita. Inoltre i loro caratteri possono trovarsi molto bene insieme.

Lui vuole affidarsi agli esperti per trovare la sua anima gemella e quindi non essere più il single dei fratelli. Lei ha detto che sta facendo un percorso su se stessa dopo l’ultima relazione difficile che ha avuto e vuole avere l’opportunità di mettere in atto tutto questo lavoro che sta facendo.

Il percorso nel programma

Juanchi e Gianna sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Come sarà quindi il loro percorso che durerà 5 settimane? Andiamo a vedere cosa accadrà in ogni punta.