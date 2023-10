Chi sono Alessandro e Valentina di Matrimonio a prima vista 11

NEWS

Debora Parigi | 4 Ottobre 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi sono Alessandro e Valentina, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Scopriamo quindi da dove vengono, la loro età e cosa fanno nella vita.

Chi sono Alessandro e Valentina

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11 è formata da Alessandro e Valentina. Ecco quindi che andiamo a scoprire le informazioni che li riguardano a partire dalla loro biografia per passare alla vita privata e al lavoro.

Alessandro ha 27 anni di età ed è di Milano. Ha una sorella di nome Francesca a cui è molto legato. Ragazzo riflessivo, ma in particolare introverso. Ha avuto una storia molto lungs che è durata 9 anni e che gli ha lasciato grandi ferite. Ha bisogno di ritrovare fiducia nell’altra persona.

Valentina ha 29 anni di età ed è di Bergamo. Lavora per un’agenzia turistica e in passato ha girato il mondo. Per 10 anni, infatti, è andata alla scoperta del mondo e ha vissuto fortissime emozioni, ma un grave infortunio l’hanno forzata a fermarsi. E lì ha capito che doveva davvero pensare a se stessa. Ha avuto brevi relazioni e di poca importanza.

Alessandro e Valentina a Matrimonio a prima vista 11

Siamo arrivati all’edizione numero 11 di Matrimonio a prima vista e questo programma ha davvero un grande successo tra il pubblico. Ma chi sono le coppie di questa edizione? Ecco i loro nomi:

Per ora su Alessandro e Valentina non abbamo informazioni riguardanti la loro scelta di partecipare a Matrimonio a prima vista. E non sappiamo nemmeno cosa hanno in comune per cui gli esperti hanno deciso di metterli insieme.

Avremo più informazioni con la seconda puntata del programma.

Il percorso nel programma

Alessandro e Valentina sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Come sarà quindi il loro percorso che durerà 5 settimane? Andiamo a vedere cosa accadrà in ogni punta.