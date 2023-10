Chi sono Alberto e Sonia di Matrimonio a prima vista 11

NEWS

Debora Parigi | 4 Ottobre 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi sono Alberto e Sonia, una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Scopriamo quindi da dove vengono, la loro età e cosa fanno nella vita.

Chi sono Alberto e Sonia

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11 è formata da Alberto e Sonia e quindi vediamo le informazioni che li riguardano attraverso la biografia, il lavoro e la vita privata.

Alberto Miliziano è originario di Nova Milanese, in provincia di Monza Brianza, e ha 28 anni di età. Per molti anni ha lavorato in un’azienda di software, ma a un certo punto della sua vita ha deciso di cambiare strada. Ha quindi lasciato un contratto a tempo indeterminato per tornare sui libri. Oggi lavora come osteopata e di notte fa il dj. Si definisce generoso, altruista e sensibile. Per questo, è spesso caduto in relazioni sbagliate. È un ragazzo sportivo, molto sicuro e solido.

Sonia Liverani è di Faenza, in provincia di Ravenna, e ha 27 anni di età. Figlia di genitori separati, ha un ottimo rapporto sia col padre naturale che col nuovo marito della madre che lei chiama Tato. Anche i due uomini sono molto legati e ci sono sempre per Sonia. Molto indipendente, ha iniziato a lavorare a 16 anni nella pizzeria del patrigno. Oggi lavora come disegnatrice tecnica. È una ragazza molto esuberante, non convenzionale, libera, ma ha anche una personalità seria e responsabile. Si è sempre innamorata dei bad boy, capendo che non vanno bene. Al suo fianco vorrebbe un uomo indipendente, intraprendente e ambizioso.

Alberto e Sonia a Matrimonio a prima vista 11

Siamo arrivati all’edizione numero 11 di Matrimonio a prima vista e questo programma ha davvero un grande successo tra il pubblico. Ma chi sono le coppie di questa edizione? Ecco i loro nomi:

Parlando di Alberto e Sonia, lui ha detto di aver deciso di partecipare a Matrimonio a prima vista perché, nonostante abbia modo di rapportarsi con tante persone, anche giovani, ha sempre sbagliato nelle relazioni. Pensa di non essere stato molto capace di scegliere la persona da avere al suo fianco. Ha avuto molte relazioni tossiche. Lei invece ha scelto il programma per fare anche un lavoro su se stessa e mettere da parte la razionalità che tira sempre fuori nelle relazioni. Inoltre deve smetterla di innamorarsi dei cattivi ragazzi e avere al suo fianco un uomo che non appartiene a questa categoria per costruire un futuro.

Gli esperti hanno deciso di formare questa coppia poiché entrambi hanno un grande desiderio di cambiamento. Inoltre possono essere in grado di aprirsi l’uno all’altra e di migliorare molti aspetti del loro carattere che loro stessi hanno intenzionare di modificare. Inoltre sono entrambi molto attraenti e quindi può scattare una bella chimica e anche le loro personalità possono entrare in contatto tra loro.

Il percorso nel programma

Alberto e Sonia sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Come sarà quindi il loro percorso che durerà 5 settimane? Andiamo a vedere cosa accadrà in ogni punta.