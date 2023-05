NEWS

Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

L’abito fatto di preservativi di Julia Fox

Julia Fox è un’attrice statunitense con cittadinanza italiana. Classe 1990, nel corso della sua carriera ha lavorato accanto ad Adam Sandler in “Diamanti grezzi“. Per il suo ruolo ha ottenuto varie nomination a diversi importanti festival del cinema. Successivamente entra nel cast di “No Sudden Move” e nel 2023 uscirà il film “The Trainer“.

In questi giorni, tuttavia, si sta chiacchierando molto di lei per un vestito molto particolare che ha indossato durante un servizio fotografico. Come possiamo vedere nelle foto qui sotto, come riporta anche il profilo Instagram Very Inutil People, Julia ha sfilato per Los Angeles con un abito fatto di preservativi.

L’intento di Julia Fox, in realtà, è molto nobile. La sua volontà è quella di promuovere il sesso sicuro e portare all’attenzione quanto possa essere pericoloso non praticarlo in maniera protetta. Non si incorre, infatti, solo in possibili gravidanze inaspettate ma anche in malattie veneree più serie.

Di sicuro l’attrice non è nuova nell’indossare abiti abbastanza stravaganti. Basti pensare agli outfit che avevano la stampa di un clown. Oppure possiamo menzionare anche gli stivali enormi e pelosi che ha sfoggiato a Parigi durante la Settimana della Moda. Uno stile molto audace ma che sicuramente riesce a fare colpo su chi guarda.

