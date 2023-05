NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2023

Amici 22

Stasera scopriremo chi vincerà Amici 22

Questa sera su Canale 5 va in onda in diretta la finale di Amici 22 e nel corso della serata scopriremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi. A contendersi la coppa come sappiamo ci sono ben 4 allievi: Mattia, Isobel, Angelina e Wax, ma naturalmente solo uno di loro trionferà. Come già annunciato, a decidere le sorti dei ragazzi ancora in gara sarà proprio il pubblico da casa, mediante l’utilizzo del televoto. Nè i giudici né i prof dunque stavolta avranno voce in capitolo, e solo i telespettatori decideranno chi dovrà vincere il programma. In queste ore intanto a esprimersi sono stati anche gli scommettitori, che hanno detto la loro sul primo ipotetico classificato.

Nel corso della settimana come se non bastasse anche noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare l’allievo che vorreste come vincitore. Andiamo dunque a scoprire i risultati. A risultare il meno votato è stato Wax, che ha ottenuto il 5% dei voti. A seguire troviamo invece Isobel, con il 7% dei voti, Angelina, con il 9% dei voti, e Mattia, risultato il più amato e il più votato con ben il 79% dei voti.

Un vero e proprio plebiscito dunque per il ballerino di latino. Tuttavia precisiamo come sempre che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Mattia a vincere Amici 22. Solo stasera, nel corso della diretta, il televoto verrà ufficialmente aperto e da quel momento il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà a vincere il talent show tra Mattia, Isobel, Angelina e Wax? Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5, come sempre alle 21.25.