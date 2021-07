1 La confessione di Junior Cally

Da alcuni anni a questa parte uno dei rapper italiani più amati dai giovani, e non solo, è Junior Cally. L’artista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ha convinto ancora di più il pubblico, e a oggi è uno dei nomi del momento. Solo poche ore fa Antonio (vero nome del cantante, ndr) ha comunicato l’arrivo del suo terzo album in studio, Un Passo Prima, previsto per il 10 settembre. Contemporaneamente però il rapper ha fatto un annuncio che in queste ore ha lasciato senza parole il web. Cally infatti ha svelato di essere dipendente dall’alcol e dal sesso, e con un lunghissimo post sui social ha raccontato quello che gli sta accadendo. Questo il suo forte e sincero racconto:

“Perché un passo prima? Perché ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi. Ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non. Questi sono stati due anni da incubo, dove tutti sapete che razza di inferno ho passato a livello mediatico. E non parlo “solo” del lockdown e delle difficoltà con le quali tutti abbiamo dovuto scontrarci nelle quattro mura di casa nostra. Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite. Non sono invincibile”.

A questo punto Junior Cally svela di avere una forte dipendenza dall’alcol e dal sesso, oltre a soffrire da anni di disturbo ossessivo compulsivo:

“Senza girarci intorno: sono un alcolista e, come già sapete, soffro da anni di DOC (disturbo ossessivo compulsivo). Nei momenti più bui di questo ultimo periodo, dove il DOC tornava ad essere padrone della mia vita trovavo rifugio nel bicchiere. Il bicchiere mi era diventato amico, mi rendeva libero e mi disinibiva, mi dava la forza per fregarmene di tutto ed andare avanti. Da stordito non avrei mai acceso e spento la luce 4+4+2 volte. Anche il sesso è diventato una malattia, una dipendenza da curare, perché anche quello è diventato compulsivo, incontrollabile, irrefrenabile”.

Dopo aver svelato di essere dipendente dall’alcol e dal sesso, Junior Cally annuncia che tra poche ore andrà in rehab, dove riceverà tutto il sostegno possibile per uscire da questo tunnel. Andiamo a leggere le sue parole.