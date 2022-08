1 I fan di Justin Bieber accampati per il concerto

Justin Bieber probabilmente rimarrà senza parole (un po’ come tutti noi) quando scoprirà la notizia. Alcuni dei suoi fan argentini hanno deciso di farsi già trovare fuori dai cancelli in vista del suo concerto. L’evento del lungo tour è in programma il 10 settembre a Buenos Aires. Ebbene sì. A quanto pare i Beliebers non vogliono perdere tempo. Pur di ritrovarsi in primissima fila, il più possibile vicini al proprio beniamino, hanno fatto la pazzia. Così alcuni di loro armati di tende e sacchi a pelo si sono già appostati lì fuori, in attesa del live che tanto attendono.

A far sapere la notizia è una pagina italiana dedicata all’artista presente su Twitter, che scrive quanto segue: “I Beliebers argentini sono già accampati per il concerto che si svolgerà il 10 SETTEMBRE”. Come riporta l’account il cantautore manca da diverso tempo dal Paese (dal 2013 addirittura) dopo che fu bandito per le accuse di aggressione di un fotografo nei riguardi di alcune guardie del corpo di Justin.

I Beliebers argentini sono già accampati per il concerto di Justin Bieber che si svolgerà il 10 SETTEMBRE! 😱



Il cantante non torna nel paese dal 2013, dopo che fu bandito per le accuse di aggressione di un fotografo nei confronti dei suoi bodyguards.pic.twitter.com/JPpx80c3Ck — Justin Bieber Italia (@JustinTeamITA) August 9, 2022

La notizia dei fan già appostati fuori per il live di Justin Bieber ha sorpreso molti supporter dell’artista (e non solo) che hanno commentato con ironia ma anche con qualche critica il gesto. C’è chi l’ho trova eccessivo, qualcuno ha fatto la battuta “ma questi non lavorano?” e chi invece sostiene come per questioni di igiene sia un tantino troppo ritrovarsi già da ora fuori dai cancelli, dato che manca precisamente un mese a oggi.

Insomma voi che ne pensate di questa trovata dei fan di Justin Bieber? Diteci la vostra nei commenti. Intanto recentemente l’artista è stato protagonista di un concerto in Italia ed è stato pizzicato in versione turista accanto alla sua dolce metà Hailey…