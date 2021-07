1 La reazione pacifica di Justin Bieber

Dopo un periodo difficile finalmente Justin Bieber da oltre un anno è tornato sulle scene musicali, e nel giro di pochi mesi ha rilasciato ben due album di inediti. L’ultimo progetto discografico, Justice, è stato pubblicato lo scorso marzo, e sta ottenendo un ottimo successo. Il disco sta infatti scalando le classifiche musicali e al suo interno contiene il singolo Peaches, che è già una vera hit. Nel mentre i fan attendono con ansia il ritorno live di Justin, che dovrebbe avvenire tra qualche mese, emergenza sanitaria permettendo. Nel mentre in queste ore il cantante è finito al centro dell’attenzione mediatica. Scopriamo perché e quello che è accaduto.

Rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, Justin Bieber ha trovato alcune fan che lo stavano aspettando probabilmente da alcune ore. Tuttavia il cantante, con grande gentilezza ed estrema dolcezza, ha invitato le follower ad andare via. Il giovane artista ha spiegato alle fan di non sentirsi a suo agio in una simile situazione, e di non voler trovare sotto la sua abitazione, che è il suo posto sicuro, persone ad attenderlo per una foto. Queste le dichiarazioni di Justin:

“Questa è casa mia, capite? Qui è dove abito, e a me non fa piacere che voi siate qui. Siete tutte qui davanti casa mia…sai quando torni a casa a fine serata, vuoi solo rilassarti, qui è il posto dove posso farlo. Apprezzerei se andaste via”.

Sul web intanto il video del momento ha fatto il giro dei social, e in molti si sono schierati dalla parte di Justin Bieber, che ha avuto una reazione più che pacifica e gentile. Nel mentre qualche settimana fa a svelare di sognare un duetto con il cantante è stato un ex allievo di Amici 20. Rivediamo di chi si tratta e le sue parole.