Desirée Maldera, ex tentatrice di Temptation Island, ha subito una rapina e tentando di difendersi ha preso un pugno in faccia

Il racconto di Desirée Maldera di Temptation Island

Desirée Maldera è stata una delle tentatrici della quarta edizione di Temptation Island. In queste ore, però, è tornata a far parlare di sé a causa di un evento non molto piacevole. È stata, infatti, vittima di un furto. La figlia del calciatore Aldo Maldera, infatti, ha raccontato gli avvenimenti sui suoi profili social. Ha spiegato che il tutto è avvenuto in centro a Milano, come riporta anche Gossip e TV.

Ha anche tentato di reagire, ma si è ritrovata a essere colpita a sua volta dall’aggressore: “Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno“. Stava andando a una seduta dal suo chirurgo di fiducia e ha lasciato la macchina in un parcheggio privato. A un certo punto ha abbassato il finestrino della sua Porsche per prendere il ticket quando un uomo ha cominciato ad aggredirla: “Mi è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l’orologio“.

Tramite alcune foto ha mostrato il braccio sinistro che è stato “un po’ massacrato” mentre il criminale tentava di toglierle l’orologio. L’ex tentatrice di Temptation Island non è rimasta inerme, anzi, ha cercato di lottare ma le conseguenze non sono state delle migliori: “L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno. Mi sono attaccata con i denti, gli ho strappato la pelle. L’ho preso a morsi fino a morire“. Adesso comunque sta bene e ha raccontato anche la reazione del marito:

Sto bene, non sono questi i problemi. Mi sono lavata e sono uscita a cena. Un imbecille che tanto beccheranno non rovinerà di certo la serata a una stella. Ho visto l’amore nei suoi occhi era inca**ato nero per la paura che potevano farmi del male. L’ho visto incattivito.

Non ci resta che sperare che le forze dell’ordine riescano a catturare il malvivente così che non faccia più ciò che ha fatto all’ex di Temptation Island. Seguiteci per altre news.

