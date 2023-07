NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

La cifra guadagnata da Karina Irby su OnlyFans

Oltre 1,2 milioni di follower su Instagram e 3.135 abbonati su OnlyFans. Questi sono solo alcuni dei numeri dell’influencer australiana Karina Irby. La ragazza dalla folta chioma bionda, molto stimata, ha svelato la folle cifra che è riuscita a guadagnare venendo alcuni contenuti hot sulla piattaforma londinese.

Paladina del body positivity è riuscita a collocarsi nello 0,55% dei creator migliori grazie a questi risultati. Come ripreso da Dagospia Karina Irby con una quota di abbonamento pari a 20 dollari mensili, guadagna la bellezza di 62.700 dollari al mese. All’anno dunque arriva a toccare la cifra di 752.400 dollari.

Per farvi capire in poche parole: nemmeno il primo ministro australiano Anthony Albanese nel suo impiego nel Paese riesce a ottenere una cifra più alta dell’influencer menzionata, Karina Irby. Il politico, infatti, per il suo operato arriva a 549.250 dollari.

Ma non è tutto, perché Karina Irby in questa impresa gode anche del supporto delle persone a lei vicine. A marzo durante una chiacchierata con i suoi 1,2 milioni di follower su Instagram la content creator ha fatto sapere che suo marito Ryan Jones è sempre stato favorevole all’iscrizione su OnlyFans. «Lo adora! E ama aiutarmi a fare i contenuti. Condivido foto di nudo, ma non sono espliciti», ha spiegato entusiasta.

Così dunque Karina Irby sta guadagnando una cifra piuttosto sostanziosa grazie ai contenuti postati, nonostante il “detective” dei social media, John Dorsey l’ha bollata come “ipocrita”. Motivo? La ragazza secondo l’esperto avrebbe photoshoppato alcune immagini, nonostante faccia della body positivity il suo stile di vita.

Sebbene la mossa sia stata trovata poco coerente Karina Irby ha fatto sapere di aver ritoccato alcune foto nel primo periodo, per poi iniziare un percorso di accettazione. Oggi è felice e i guadagni sembrano sorriderle e non poco!