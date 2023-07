NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

GF Vip 7

La coreografia tra Nikita e Boldi

Alcuni giorni fa Nikita Pelizon ha annunciato l’uscita del suo singolo Mojito. Un brano fresco e per l’estate che sembra avere ottenuto il successo sperato tra i fan, entusiasti di questo progetto. Tra flashmob e incontri con i supporter, la canzone dell’ex vippona viaggia anche sui social e sembra aver conquistato persino Massimo Boldi.

Nella serata di ieri Nikita è stata infatti protagonista della serata benefica DifendiAmo, condotta per l’occasione da Alex Belli e Delia Duran. Tanti volti noti dello spettacolo hanno preso parte a questa iniziativa e proprio la Pelizon si è mostrata in prima linea a favore della causa.

Successivamente sui suoi account ufficiali, Nikita Pelizon si è mostrata in vari momenti della serata, specie quando ha coinvolto Massimo Boldi in un tiktok davvero molto divertente. La vincitrice del GF Vip 7 ha trascinato l’attore nella realizzazione della breve coreografia del pezzo. Peraltro a fine video compare anche l’ex naufraga e Pupa, Myrea Stabile:

“E se anche il nostro storico CIPOLLINO balla MOJITO, tu che aspetti??? Ho amato questo momento. Siete energia pulita e grazie dei consigli”, si legge dal post pubblicato da Nikita Pelizon su Instagram. Ma come dicevamo il trend in questione è diventato virale inizialmente su TikTok per poi diffondersi a macchia d’olio anche sulle altre piattaforme social. Questo perché l’influencer non si è limitata semplicemente a condividere il video di cui vi abbiamo parlato, ma ha persino chiesto ai fan di “duettare” con lei e Massimo Boldi.

Nikita Pelizon dunque si gode l’estate tra musica ed eventi che la vedono protagonista, con un occhio sempre alla TV. A Radio Cusano Campus ha detto per esempio di essere entusiasta delle novità del prossimo Grande Fratello. E su un’ipotetica conduzione del GF Vip Party, ha commentato: “Se Signorini mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui!“. Vedremo cosa le riserverà ancora il futuro!