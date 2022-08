La gaffe sugli anni di Kasia Smutniak

“Kasia Smutniak compie 66 anni”, l’attrice ironizza sulla gaffe

Oggi Kasia Smutniak festeggia il suo 43esimo compleanno. Sul web in queste ore tantissimi amici, estimatori e fan dell’attrice le hanno rivolto un pensiero e auguri speciali. Auguri che sono chiaramente giunti anche dalla stampa. Tra i tanti il profilo ufficiale di Vanity Fair. Come si apprende su Twitter la pagina della nota rivista ha voluto festeggiare al meglio Kasia, ma ha commesso una gaffe. Errore che ha fatto il giro del web e di cui tanto si sta parlando in queste ore.

Come si legge sul post, infatti, è stato scritto: “L’attrice Kasia Smutniak compie oggi 66 anni! A lei, e a tutti i Leone come lei, tantissimi auguri!”. La svista non è sfuggita al web, che ha commentato sotto facendo notare la svista, per poi diffondere il post.

Lo sbaglio commesso la testata giornalistica è arrivato direttamente alla diretta interessata. Il trafiletto, infatti, è stato condiviso dalla Smutniak tra le storie di Instagram, a cui ha aggiunto anche una frase simpatica, taggando la rivista: “Grazie Vanity Fair. Viva i 66”.

Ma non è finita! Oltre alla storia Instagram, Kasia nel giorno del suo compleanno ha condiviso anche un post sul suo profilo. Ancora una volta l’attrice ci ha voluto scherzare su: “13.08.22. I miei primi 66 li festeggio qui”. Ovviamente il messaggio ha chiaramente fatto sorridere tutti. Come vediamo dai commenti, per esempio, Ferzan Ozpetek si è lasciato scappare una risata, mentre Elisa D’Ospina ha ironizzato: “Ne dimostri almeno 23 in meno. Auguri meraviglia”.

Insomma Kasia Smutniak è parsa decisamente divertita per questa svista, così come tutti i follower che hanno commentato. A lei Novella2000.it rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon compleanno!

