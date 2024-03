Avvistata Kate Middleton con William! Parlano alcuni testimoni

Scoop

Andrea Sanna | 18 Marzo 2024

Kate Middleton

Secondo il racconto di alcuni testimoni, Kate Middleton sarebbe stata avvistata in compagnia di William in questi giorni

Nuovo avvistamento di Kate Middleton dopo tanto brusio! Secondo alcuni testimoni la principessa del Galles si sarebbe fatta vedere in pubblico insieme al marito William. Ma no, non c’è alcuna foto se è quello che sperate! Cosa è emerso dal racconto.

Kate Middleton avvistata con William

È l’argomento del momento in tutto il mondo sapere dove si trova e come sta Kate Middleton dopo l’operazione. Da mesi oramai la principessa del Galles è sparita dai radar e a riguardo sono emerse tra le teorie più disparate, perlopiù folli! Ad alimentare il tutto poi una foto postata e ritoccata da Kate, che non ha fatto altro che generare brusio.

Adesso però giunge voce che Kate Middleton sarebbe stata avvistata alcuni testimoni. A fornire queste dichiarazioni è il tabloid britannico The Sun, che informa come la principessa abbia deciso di mostrarsi in pubblico. Non ci sono immagini a confermarlo ma solo dei racconti su chi l’avrebbe avvistata:

“Ha mosso i primi passi verso il ritorno agli impegni ufficiali con una visita al suo spaccio agricolo preferito”; si apprende dal giornale. Kate Middleton sarebbe stata pizzicata all’uscita che si trova poco distante dalla sua casa di Adelaide Cottage a Windsor. Pare che chi ha avuto modo di incrociarla l’avrebbe trovata “felice, rilassata e in salute”. L’episodio risalirebbe a sabato scorso.

Al The Sun uno dei presenti all’incontro ha fatto sapere: “Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì”. Tra gli altri dettagli pare tra l’altro che Kate Middleton si trovasse in compagnia di suo marito, il principe William. E se così fosse questo scaccerebbe anche i rumor sulla crisi/ rottura di cui tanto si discute in questi giorni. L’erede al trono e sua moglie però non hanno portato con sé i figli: “Stava facendo shopping com WIlliam, sembrava felice e stava bene. I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da fare un salto a fare shopping”, ha detto un altro testimone.

Vedremo se queste voci si confermeranno vere o l’ennesimo buco nell’acqua! L’ultima volta che è stata visa in pubblico Kate Middleton ha festeggiato il Natale e non svolge impegni ufficiali dall’operazione all’addome nel mese di gennaio. Da quel momento tante le speculazioni sulle sue condizioni di salute che avrebbero “devastato” la Famiglia Reale.

Questo avvistamento di cui tanto si parla però non trova alcun tipo di conferma da parte dei diretti interessanti. Si attende però l’intervento di Kate Middleton, affinché possa finalmente spiegare cosa è successo!