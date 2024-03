Chiara Ferragni pronta a lasciare l’Italia: l’indiscrezione di Pomeriggio 5

Scoop | Social

Andrea Sanna | 6 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Secondo l’indiscrezione lanciata a Pomeriggio 5 pare che Chiara Ferragni per qualche giorno lascerà l’Italia. Ecco per andare dove

In questi giorni secondo quanto riferito dall’inviato di Pomeriggio 5 Michel Dessì, pare che Chiara Ferragni possa decidere di lasciare il nostro Paese per qualche giorno. L’ultimo scoop sull’imprenditrice digitale.

L’indiscrezione su Chiara Ferragni

Pomeriggio 5 anche oggi è tornato a occuparsi di Chiara Ferragni, dopo le parole di Fedez in trasmissione ieri. Stavolta servizi ancora legati ai movimenti della coppia, al metodo di comunicazione e ultime notizie circa la loro vita privata e movimenti social e non solo.

L’inviato Michel Dessì, che sta seguendo da vicino la vicenda, ha fatto sapere che l’influencer in questi giorni potrebbe lasciare presto il nostro Paese e potrebbe farlo per qualche giorno. Peraltro il giornalista ha spiegato anche che ci sarebbe qualcosa di “farlocco” nelle storie pubblicate da Chiara Ferragni sui social. Ecco cosa ha svelato:

“Ti posso raccontare Myrta che oggi è stata una giornata molto silenziosa per Chiara Ferragni. Ha pubblicato delle storie Instagram un po’ farlocche, che erano di ieri. È uscita poco fa con l’auto da questo garage”.

Poi lo scoop sull’imprenditrice digitale che, come detto, potrebbe decidere di allontanarsi dal caos mediatico con un viaggio lontano dallo Stivale: “Sarebbe pronta a lasciare il Paese per qualche giorno. Andare fuori dall’Italia. Il primo viaggio dopo l’inchiesta sul pandoro. Forse in America”, ha precisato Michel Dessì di Pomeriggio 5 a proposito di Chiara Ferragni.

"#ChiaraFerragni sarebbe pronta a lasciare l'Italia per qualche giorno, forse volerà in America"



Tutti gli aggiornamenti sui #Ferragnez a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/EXAHo53jp7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 6, 2024

Al momento la notizia non è stata confermata da parte di Chiara, che sui social è particolarmente schiva e non sempre disposta a dire troppo dei suoi movimenti, dopo quanto successo. Quindi vedremo se questo viaggio negli USA sarà o meno confermato dalla stessa Chiara mediante i suoi profili ufficiali o preferirà evitare di dare troppe informazioni.

Quel che è certo è che Chiara Ferragni ha chiesto un po’ di privacy in un momento così delicato per la sua vita.