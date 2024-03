Kate Middleton ha un cancro: l’annuncio ufficiale (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 22 Marzo 2024

Kate Middleton

Con un video ufficiale Kate Middleton annuncia al mondo intero che le è stato diagnosticato un cancro. La notizia giunge dopo settimane di rumor e indiscrezioni sulla vita privata della Principessa e della Famiglia Reale.

Kate Middleton ha un cancro

In questi mesi c’è stata grande preoccupazione per la salute di Kate Middleton. La Principessa del Galles è sparita dalla scena pubblica dopo l’annuncio dell’operazione e, da quel momento, non si è più vista in pubblico. Tanti rumor sulle sue condizioni di salute, sciacallaggio e indiscrezioni si sono rincorse, fino a oggi. Il giorno della verità, in cui Kate ha svelato al mondo intero che le è stato diagnosticato un cancro.

Un duro colpo per la Famiglia Reale e l’Inghilterra intera. Kate Middleton ha annunciato di essersi sottoposta alle prime fasi della chemioterapia. Ci ha tenuto anche a elogiare il Principe William, suo marito, per esserle stato sempre accanto nonostante i tanti pettegolezzi.

Nel video pubblicato Kate Middleton non ha nascosto che ovviamente la diagnosi è stata uno choc enorme per lei, ma non è entrata troppo nei dettagli della malattia. La principessa rivolgendosi al pubblico ha raccontato quanto segue:

“A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia”, ha detto Kate Middleton nel comunicato ufficiale che si attendeva da giorni ormai.

Alcune fonti di Palazzo hanno fatto sapere a PageSix che Kate Middleton e William avrebbero tanto voluto mantenere massimo riserbo, anche per dare modo ai loro figli, ancora piccoli, di poter elaborare e comprendere queste informazioni.

Ora la Principessa e il Principe hanno pensato fosse il momento più adeguato per parlarne apertamente. La stessa Kate Middleton ha affermato che ci è voluto del tempo per riprendersi dall’intervento chirurgico e iniziare il trattamento. Così com’è servito del tempo per spiegare al meglio il tutto ai figli e rassicurarli che tutto andrà per il meglio:

“Come ho detto sto bene e divento più forte ogni giorno, concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito.”

Sebbene in questi giorni si siano spesso rincorse le voci di tradimenti da parte di William e di una relazione segreta (poi smentita) con l’aristocratica britannica Rose Hanbury, Kate Middleton ha preferito non dare peso a questo. Anzi. Ci ha tenuto a ringraziare suo marito perché fonte di conforto e rassicurazione: “Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi”.

Nel lungo messaggio Kate Middleton ha concluso dicendo che ora si augura di poter ricevere comprensione, del tempo e la giusta privacy per completare al meglio il trattamento:

“Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di essere quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdere la fede o la speranza. Non sei solo.”

Con queste bellissime parole Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro e ora rispetterà il riposo necessario nella casa a Windsor. Novella2000.it non può che augurarle una pronta guarigione.