Antonella Clerici in una recente intervista ha espresso il suo parere sugli influencer che sfilano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Antonella Clerici sugli influencer a Venezia 81

Antonella Clerici è stata intervistata da La Repubblica e ha parlato della sua carriera, tra alti e bassi, e ha espresso il suo pensiero sui nuovi conduttori di oggi. Tra questi anche Stefano De Martino che conduce da poche settimane Affari Tuoi, game show che è stato nelle mani anche della collega:

“Ho seguito Stefano De Martino, mi piace, lo trovo bravo ad Affari tuoi , gli serve solo un po’ più di disinvoltura. Quel gioco l’ho condotto, e non è facile”.

A colpire i lettori è stato però il momento in cui ha commentato la Mostra del Cinema di Venezia, andando a criticare in particolare gli influencer che ne prendono parte. Antonella Clerici ha rivelato che lei si sentirebbe a disagio non avendo uno storico da attrice come i Big di Hollywood:

“La TV non è come Instagram. Vedevo la Mostra di Venezia, con i grandi attori. Io non mi permetterei mai di sfilare sul red carpet. Il cinema è cinema, non è che siccome sei famoso su Instagram hai diritto a qualunque cosa. Lo vedo con i cuochi. Sui social meraviglie, ma quando gli faccio un provino, non sanno parlare italiano”.

Sul red carpet di Venezia 81, infatti, anche le persone che non appartengono al mondo della televisione hanno criticato la presenza degli influencer. Gli attacchi sui social sono arrivato, per esempio, ad Alessia Lanza, Sophie Codegoni, Giulia Salemi e tanti altri.

Per chiudere Antonella Clerici ha fatto un ragionamento generale sulla figura dell’influencer, affermando come abbiamo “stravolto la società“. Poi ha proseguito: “L’idea del “tutto gratis”, la prosopopea “faccio due foto in hotel e non mi fai pagare” le trovo scandalose“. Voi siete d’accordo con la conduttrice?