Kate Middleton indossa i gioielli della Regina e di Lady Diana per le foto scattate in occasione del suo 40esimo compleanno.

Solo pochi giorni fa Kate Middleton ha festeggiato il suo 40esimo compleanno, e naturalmente non sono mancati grandi festeggiamenti. In molti si sono uniti nell’augurare alla Duchessa di Cambridge tanti auguri, e naturalmente non è tardato ad arrivare anche un post da parte della Regina Elisabetta in persona. Come sappiamo da ormai diversi anni Sua Maestà e Kate sono in ottimi rapporti, e la moglie del Principe William sta già facendo le prove per essere una perfetta sovrana in futuro. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta emozionando il mondo intero.

In occasione del suo 40esimo compleanno infatti la Middleton ha posato per dei nuovi ritratti e le foto sono state condivise sull’account ufficiale dei Cambridge. A saltare all’occhio però sono stati i gioielli indossati dalla Duchessa, che onorano altri due membri della famiglia reale inglese. Ma andiamo a scoprire di più.

Nelle foto per il suo compleanno infatti Kate Middleton, oltre a indossare dei meravigliosi abiti di Alexander McQueen, ha sfoggiato gli orecchini con cornice di diamanti della Regina Elisabetta, già utilizzati in passato, e gli orecchini di perle Collingwood appartenuti a Lady Diana. Ma non solo. La Duchessa ha infatti indossato anche il braccialetto di perle a tre fili della Principessa di Galles e il suo iconico anello di fidanzamento con zaffiro (QUI per le foto).

Non è la prima volta che Kate sfoggia i gioielli appartenuti a Diana. Già qualche mese fa infatti, in occasione del funerale del Principe Filippo, la Middleton aveva indossato le perle della Principessa di Galles. Questo onore del resto non poteva che spettare solo a una futura Regina.

