Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2024

Kate Middleton

Solo qualche mese fa la Principessa del Galles ha rivelato al mondo intero la sua malattia. Ma come sta Kate Middleton oggi? Andiamo a scoprire le ultime notizie sul suo conto.

Come sta Kate Middleton oggi

Vediamo come sta Kate Middleton oggi e le ultime notizie sulla sua malattia. Solo nelle ultime ore infatti la Principessa del Galles ha rotto il silenzio dopo mesi di assenza e a breve tornerà ad apparire in pubblico. Come ormai tutti sappiamo, solo gennaio la futura regina d’Inghilterra si è sottoposta a un importante intervento chirurgico addominale a Londra, che tuttavia inizialmente non aveva allarmato i sudditi.

A seguito dell’operazione però la Middleton è letteralmente sparita dalla circolazione e a quel punto i tabloid hanno iniziato a scrivere di terribili scenari. A rompere il silenzio con un video postato sui canali ufficiali però è stata la stessa Kate che a quel punto ha rivelato al mondo intero la sua malattia. La Principessa ha così annunciato di avere un cancro e immediatamente si è sottoposta a una serie di cure specifiche.

In queste ultime settimane nel mentre sono emerse diverse indiscrezioni sullo stato di salute della moglie del Principe William, che tuttavia non sono mai state confermate da palazzo. Ma come sta Kate Middleton oggi? A rivelarlo è stata proprio la Principessa qualche ora fa, che dopo mesi di silenzio ha rotto il silenzio per la prima volta.

Andiamo a scoprire le ultime notizie.

Parla Kate

Dopo le recenti indiscrezioni sul suo conto, adesso Kate Middleton ha rotto il silenzio e ha rivelato come sta. Con un post pubblicato sui profili ufficiali, la Principessa ha annunciato di stare meglio ma di “non essere ancora fuori pericolo”. Ma non solo.

Kate ha infatti voluto ringraziare per tutti i messaggi di vicinanza e solidarietà che le sono arrivati in queste settimane, annunciando anche che nella giornata di sabato 15 giugno prenderà parte al suo primo evento pubblico dopo mesi. La Middleton ha infatti fatto sapere che oggi parteciperà alla parata del Trooping the Colour, il tradizionale evento che celebra il compleanno del Re, insieme al resto della Royal Family.

Queste invece le ultime notizie su come sta Kate Middleton. La Principessa ha infatti affermato: “Sto facendo buoni progressi. Ma, come tutti coloro che passano attraverso la chemioterapia sapranno, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. In quei giorni cattivi ti senti debole, stanco e devi concedere al tuo corpo riposo. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”.

Le cure tuttavia non sono ancora terminate e, come rivela lei stessa, dureranno ancora qualche altro mese. Ciò nonostante Kate afferma di essere positiva e fiduciosa e alla Principessa dunque facciamo i nostri più sinceri auguri.