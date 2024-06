NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2024

Amici 23

In queste ore Mida ha spoilerato alcuni secondi del suo nuovo singolo, che sarà in duetto con Ava e VillaBanks

Ieri sera nel corso di un evento musicale Mida ha spoilerato il suo nuovo singolo, che sarà in duetto con Ava e VillaBanks.

Arriva il nuovo singolo di Mida

Sono settimane decisamente intense queste per Mida. Dopo la fine della sua esperienza ad Amici 23 infatti il giovane artista si sta dedicando interamente alla sua carriera. All’uscita dell’EP Il sole dentro infatti è seguito un tour instore, durante il quale il cantante ha avuto modo di incontrare per la prima volta il pubblico che l’ha supportato e sostenuto durante tutto il suo percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi. Ma non solo.

Pochi giorni fa infatti l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha anche annunciato le prime date dei suoi concerti, che si svolgeranno in autunno nei club. Contemporaneamente il cantante sta prendendo parte a una serie di eventi live durante i quali sta presentando la sua musica. Proprio ieri sera così, durante uno di questi festival, è accaduto qualcosa di inaspettato e che ha stupito tutti i fan.

A sorpresa infatti Mida ha spoilerato un pezzo del suo nuovo singolo, che uscirà prossimamente. Il brano, di cui al momento non si conosce ancora il titolo, sarà in duetto con due dei rapper più amati del momento: Ava e VillaBanks. Ovviamente i primi secondi di questa canzone hanno già attirato l’attenzione del web e i fan attendono con ansia l’uscita ufficiale del pezzo.

lui sempre un genio del marketing pic.twitter.com/xnWeUsNqtH — 🍭iosottoshock (@iosottoshock) June 7, 2024

Di recente intanto il cantante, durante la sua ospitata a Verissimo, è tornato a parlare della sua storia con Gaia e in merito a un possibile ritorno di fiamma ha affermato: “Della storia con Gaia rimane tutto il bello. Amici è un posto dove le emozioni si vivono tanto forti. L’amore è sempre bello da vivere. Quindi rimane del bello e rimane nel cuore. Non posso che portarmelo per sempre. […] Fuori mai dire mai. La vita è imprevedibile, ora siamo pieni di cose da fare e devo trovare un attimo il mio equilibrio, ma sì.. mai dire mai“.