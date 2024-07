La scelta del look di Kate Middleton a Wimbledon non è stata casuale: il significato del vestito viola e della spilla indossata

Oggi Kate Middleton nella sua seconda uscita pubblica, in occasione della finale di Wimbledon, ha sfoggiato un abito di colore viola con una spilla. Dietro però ci sarebbe un profondo significato.

Il significato del look di Kate Middleton

Questo pomeriggio è andata in scena a Wimbledon l’atto finale di tennis, che ha visto contrapporsi Novak Djokovic e Carlos Alcaraz e vittorioso lo spagnolo. Nonostante la grande attesa per questo momento, si sperava nella presenza di Kate Middleton. La Principessa del Galles proprio ieri ha confermato la sua presenza ed è stata accolta sul centrale da degli applausi scroscianti da parte del pubblico. A colpire come vedremo è stato il suo look, che nasconde un significato nascosto.

La partecipazione di Kate Middleton non era così scontata a seguito della malattia. Con questa sua seconda uscita pubblica però si tratterebbe di un grande passo in avanti e di una notizia positiva, come fa sapere anche l’esperto reale Hugh Vickers.

In compagnia della figlia Charlotte e della sorella Pippa (mentre il Principe William si trova invece in Germania per la finale di Euro 2024), Kate Middleton si è mostrata a Wimbledon raggiante e sorridente e prima di prendere posto ha salutato tutti i presenti.

Per la sua seconda apparizione pubblica, Kate ha indossato un abito di media lunghezza con un drappeggio sul seno. Con sé una borsa beige e dei tacchi nude. A risaltare sul suo petto la presenza di un fiocco a scacchi verde e viola, che porta con sé un profondo significato. Racchiude infatti un omaggio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, di cui Kate è sostenitrice. Ne ha dunque sfoggiato i colori ufficiali.

Anche la scelta del colore del vestito da parte di Kate Middleton non sarebbe stata casuale. A parlarne l’armocromista Jules Standish. Come ripreso dal Fabulous il viola scelto dalla Principessa sarebbe una tonalità “rilassante” da indossare. A riguardo a fatto sapere che spesso il colore è associato al potere, al lusso e al glamour, ma allo stesso tempo ha un effetto calmante. Dunque un abito del genere avrebbe messo in risalto la personalità e leadership discreta di Kate.

Che dire ancora? Bentornata Kate!