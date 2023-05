Katherine Kelly Lang commenta il divorzio di Totti e Ilary (ma in realtà non sa chi siano)

NEWS

Debora Parigi | 16 Maggio 2023

A Roma per delle riprese di Beautiful, Katherine Kelly Lang ha ricevuto domande anche su Totti e Ilary per un commento sulla vicenda

Le parole di Katherine Kelly Lang su Francesco Totti e Ilary Blasi

In questi giorni il cast di Beautiful si trova in Italia. La famosissima e longeva soap opera statunitense tiene in questi giorni alcune riprese proprio a Roma. In praticolare, si svolgono dal 15 al 17 maggio e tra l’altro tra le guest star compare anche Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Tra i personaggi presenti quindi nel nostro paese c’è ovviamente Brooke, interpretata da Katherine Kelly Lang.

Ecco che quindi la nota attrice ha rilasciato molte interviste in questi giorni che sta passando in Italia. E le è stato chiesto davvero di tutto. Ad esempio le è stato mostrato un meme riguardante Beautiful con le parole della canzone Mon Amour di Annalisa. E la cosa l’ha divertita molto. Ma tra i vari argomenti di cui ha parlato ce n’è anche uno inerente Francesco Totti e Ilary Blasi.

Il sito Today ha infatti raggiunto il cast di Beautiful sul set e ha fatto alcune domande agli attori. Proprio a Katherine Kelly Lang è stato chiesto cosa ne pensasse della fine della storia d’amore tra Totti e Ilary. All’attrice è stata mostrata una foto della conduttrice e dell’ex calciatore, ma lei non è sembrata molto preparata, non li conosceva. “Lei penso di averla già vista, lui non so chi sia”, ha detto.

In ogni caso, quando le è stato spiegato cosa fosse successo tra loro, l’interprete di Brooke ha commentato: “Questa è una storia triste. Non sono un’esperta di amore, Brooke si riprende da sola da ogni difficoltà. Se c’è una possibilità di un loro ritorno di fiamma? Oh sì, perché no! C’è sempre una possibilità”.

Katherine è speranzosa e ottimista, anche se non sa chi siano Totti e Ilary. Ma, conoscendo bene la vicenda, forse non ci sono molte possibilità.