NEWS

Nicolò Figini | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Prese in giro a L’Isola dei Famosi 2023

Nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi di oggi pomeriggio non solo abbiamo assistito al discorso fatto da Helena Prestes in merito allo spintone che le avrebbe dato Luca Vetrone, ma anche alcune prese in giro da parte di Paolo Noise e Marco Mazzoli verso Gianmaria Sainato. Sappiamo che quest’ultimo si era già lamentato con Mazzoli in passato perché era stufo di essere considerato il suo zimbello. Lo speaker non l’aveva presa per niente bene:

“Mi arrabbio perché lo stai facendo apposta. Non mi interessa parlare con una persona falsa come te. Fai qualsiasi cosa per mettere zizzania. Io vittimismo finto non lo accetto. Un ragazzino come te deve venirmi a insegnare come stare al mondo? Non ti inventare le cose solo perché c’è la telecamere, vai a cag*re”.

Nella puntata in diretta di ieri Gianmaria è stato eliminato provvisoriamente ed è stato costretto a lasciare Playa Tosta per spostarsi in solitudine da un’altra parte. A questo punto arrivano i commenti degli altri due naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023.

Mazzoli afferma: “Che bello che non c’è Gianmaria, mamma come godo“. A rincarare la dose ci ha pensato Noise, il quale ha fatto una battuta che pare non essere molto piaciuta al web: “Sai che domani mattina mi sveglio e faccio la pipì lì dove dormiva?“.

Nel mentre Gianmarco si è detto un po’ in difficoltà per la solitudine, ma tutto sommato è convinto che riuscirà a cavarsela perché lo spirito del naufrago è dentro di lui. Vedremo cosa accadrà nel corso della settimana.

La puntata completa del daytime potrete recuperarla sulla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci ancora per non perdervi tante altre news.