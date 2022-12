Katia Ricciarelli cade sul palco durante un concerto (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 17 Dicembre 2022

La caduta di Katia Ricciarelli sul palco di un teatro

Negli scorsi giorni siamo tornati a parlare di Katia Ricciarelli per la sua assenza al matrimono di Francesca Cipriani. La soprano si è fatta perdonare andando ospite al GF Vip 7 con Signorini (anche lui assente alle nozze) e gli sposi e cantando loro l’Ave Maria. Una performance che non ha convinto il web e nemmeno alcuni dei vipponi, come per esempio Antonino Spinalbese, il quale ha fatto una sua imitazione.

Ma non solo, di recente la Ricciarelli è stata anche ciritcata da una sua ex compagna di avventura al Grande Fratello (la scorsa edizione). Stiamo parlando di Manila Nazzaro che ha voluto criticare appunto la presenza dell’artista nella puntata del GF di cui vi abbiamo parlato. L’ex Miss Italia in un’intervista ha detto: “Ho trovato assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi il giorno delle nozze di Francesca. Ho trovato imbarazzante la presenza di Katia Ricciarelli in studio e non al matrimonio di Francesca Cipriani“.

Adesso però torniamo a parlare di Katia Ricciarelli per un altro fatto accadutole che non riguarda il GF e tutto questa storia, ma ben altro. E a tal proposito speriamo che non le sia successo niente di grave. Di cosa parliamo? In pratica la soparano è stata ospite di un evento a teatro in un paese. Mentre era sul palco con le persone che avevano organizzato l’evento, ha perso l’equilibro ed è caduta. Dal video che sta girano su Twitter, sembra che la Ricciarelli abbia messo male il piede e quindi sia caduta all’indietro nel cercare di mantenersi eretta.

Vi regalo questa perla della grande soprano al teatro del mio paese pic.twitter.com/4i7r5NDST8 — Paola. (@Iperborea_) December 17, 2022

Speriamo davvero che non si sia fatta male e in ogni caso le auguriamo di rimettersi al più presto.