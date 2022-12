Onestini rivela una frase assurda che gli avrebbe detto Nikita, ma la verità è un’altra (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 17 Dicembre 2022

GF Vip 7

La discussione tra Luca Onestini e Nikita Pelizon al GF Vip

Non tira una buona aria tra Luca Onestini e Nikita Pelizon da quando lui le ha dato il due di picche. E lei c’è rimasta malissimo scoppiando anche a piangere. Ma nelle ultime ore tra i due c’è stato un confronto durante il quale l’ex di Uomini e donne ha rinfacciato alla modella tantissime cose che lei gli avrebbe detto riguardo altre vippone della Casa.

In particolare Luca ha esordito dicendo che Nikita, pochi giorni dopo il suo arrivo nella Casa, lo avrebbe messo in guardia da alcune donne presenti. Da quello che si capisce dal suo discorso, secondo lui questo atteggiamento di lei voleva servire per togliersi di mezzo eventuali rivali. Andando nel dettaglio Onestini ha rinfacciato alla Pelizon dichiarazioni su Oriana, Giaele e Sarah. Su Oriana avrebbe detto che è una che si butta sugli uomini, su Giaele che potrebbe fare lo stesso perché non davvero innamorata del marito. Mentre di Sarah pare abbia detto cose molto brutte, ma non sono state riportate. Ecco il video di questa discussione:

Come notiamo, Nikita Pelizon non ha smentito le sue parole, però ha negato di averlo fatto per un tornaconto personale a livello sentimentale. Ma ci sono soprattutto gli utenti che non sono per niente d’accordo con Luca Onestini. E lo hanno accusato di essere andato a ripescare questioni che la stessa Nikita ha già risolto sia con Oriana che con Giaele da ormai un mese.

In pratica tantissimi utenti dicono che lui voglia far passare la modella per quello che non è, come una persona cattiva e falsa. Sempre gli utenti, e noi riportiamo solo quello che leggiamo su Twitter, hanno addirittura un pensiero più forte. Credono infatti che Onestini, sapendo che la Pelizon è molto amata fuori dal reality, stia cercando di farla passare male agli occhi del pubblico per farla scendere nei consensi. Ripetiamo, è semplicemente una teoria degli spettatori.

Detto questo, comunque, con molta probabilità questo argomento sarà affrontato nella puntata di stasera o in quella di lunedì del GF Vip 7.