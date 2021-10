Nelle ore scorse vi abbiamo parlato del bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il tutto ha avuto luogo nella notte, dopo una festa, tra gli incitamenti degli altri concorrenti. Dopo il palo preso da parte di Soleil, il figlio di Patrizia Mirigliani ha espresso il suo interesse anche verso la showgirl. I due, poi, si sono scambiati qualche tenerezza e hanno dormito nello stesso letto. Katia Ricciarelli, però, dopo questo fatto si è un po’ allontanata da Miriana e ha spiegato le ragioni prima a Davide Silvestri:

Prendetevi le vostre… “Sì, ci piace, lo abbiamo fatto”. E allora? Che c***a ce ne frega? Dispiace dirlo, ma la prima che voterò sarà Miriana. Non sopporto quelle gatte morte. Neghi l’evidenza e allora non mi sta più bene. Sei bugiarda in tutto. Allora hanno ragione quelli che ti attaccano. Se tu sei stata vista vista e rivista da tre, quattro persone, a fare tutte queste smancerie non negarlo. Diglielo! L’età ce l’hai, ce l’ha anche lui… Basta. La buttiamo in ridere. Ma che ci prendi per cretini tutti… No. Allora ho detto: “Prima fa la santarellina e poi neghi l’evidenza?”.

E lei: “Ma no, no, mi sono sentita lusingata a fare le coccole a lui”. Lusingata? Non gliel’ho detto, ma l’ho pensato: “A casa hai un figlio, eh”. Tu ce l’hai? Nemmeno io, però capisco e chi ce l’ha capisce. Anche Manila è d’accordo che non si fanno queste cose. E Quindi la santerellina gioca a fare la santarellina e poi si attacca con Raffaella e gli altri. Ma c’è un motivo, allora. Allora giochi di brutto. Che messaggi stiamo dando? E i baci che li hanno visti tutti… C’erano le tre sorelle inorridite.