1 La vicinanza tra Nicola e Miriana

Serata di divertimento ieri sera nella Casa del GF Vip con il compleanno di Manila Nazzaro, dove non sono mancati momenti che hanno scatenato qualche dinamica, con protagonista (a sorpresa) Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani, che poco prima era stato eletto Mister Comodino del reality (insieme a lui anche Miss Comodino Miriana Trevisan), a dato una svolta alla festa.

Nel corso dei festeggiamenti Nicola Pisu si è scatenato e ha anche tentato di baciare Soleil Sorge, per la quale aveva confidato di provare un forte interesse. Quest’ultima, però, come si dice in questi casi gli ha rifilato un bel palo. Durante una chiacchierata con Alex Belli il ragazzo ha ammesso di avere una curiosità molto forte anche nei confronti di un’altra concorrente, ovvero Miriana Trevisan. Come vedete da questo video Nicola confida il fatto all’amico Alex, il quale gli suggerisce di prendere una decisione definitiva…

NICOLA: “MI PIACE MIRIANA”



ALEX: “TI PIACE MIRIANA?”



NICOLA: “ANCHE”



ALEX: “HO CAPITO MA PRENDI UN FOCUS”



NICOLA: “VABBÈ SOLEIL”



ALEX: “AH OK.”



NON CREDO DI SENTIRMI BENE



#gfvip pic.twitter.com/klAIYot2K3 — Alessia (@5Alessia) October 10, 2021

A quanto pare le parole su Miriana Trevisan hanno dato lo slancio a Nicola Pisu per avvicinarsi a lei. Dopo qualche momento di divertimento, hanno raggiunto le camere da letto e i due si sono ritrovati nella stanza arancione. Così la showgirl ha iniziato a domandargli qualcosa su Soleil o su altre donne della Casa. Dopo essersi spente le luci, i due si sono messi a dormire vicini e lei non ha respinto l’abbraccio di Nicola. Gli altri vipponi, quando si sono accorti dei due, si sono subito mobilitati per andare a vedere.

SOPHIE CHE CORRE IN STANZA BLU A DIRE CHE NICOLA E MIRIANA SI STANNO BACIANDO



⚰️



#gfvip pic.twitter.com/ID2p02zLuQ — Alessia (@5Alessia) October 10, 2021

In questo video si vede infatti Sophie Codegoni avvisare gli altri che tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan è scattato il bacio. Andiamo a vedere questo momento….