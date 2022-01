1 La frase di Katia Ricciarelli su Manuel

Dopo l’ultima gaffe dei giorni scorsi su Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli nelle scorse ore ha pronunciato un’altra frase che ha fatto indignare i fan del Grande Fratello Vip. Ma partiamo per ordine. La cantante lirica ha avuto da lamentarsi su alcuni atteggiamenti del nuotatore, ora vicino a Lucrezia Selassié. E se lo vede cambiato da quando sta accanto alla Princess, non riesce proprio a tollerare i suoi modi di fare.

Una delle tante cose a dar fastidio alla gieffina è il fatto che Manuel lasci aperta la vetrata della veranda. Un qualcosa che al ragazzo non riesce poiché la discesa del giardino (fatta apposta per dare modo al ragazzo in sedia a rotelle di muoversi meglio) non lo aiuta alla chiusura della porta a vetri. Tanto che infatti c’è sempre qualcuno a dare una mano. “Come l’ha aperta può anche chiuderla“, ha detto Katia Ricciarelli qualche giorno fa, facendo infuriare gli utenti del web. Ieri sera, dopo la puntata si è lasciata scappare un’altra frase simile. Vedendo Manuel Bortuzzo tornare in casa e chiudere la porta per poi andare via verso le altre stanze, la cantante lirica non è rimasta di certo a guardare: “Ecco vedi? Hai visto? Quando vuole la sa anche chiudere o no?”.

Soleil Sorge non ha risposto e sempre parlando con Katia Ricciarelli ha spostato l’attenzione sul cambio di comportamento di Manuel nei suoi confronti: “Chi pratica lo zoppo , impara a zoppicare. Anche lui mi si è rivoltato!”. Qui l’infuencer ha fatto riferimento non solo alla nomination ricevuta da Bortuzzo, che considerava un amico, ma anche di come si sia allontanato da lei da quando sta insieme a Lucrezia. Anche Katia ha sottolineato il cambiamento del ragazzo, trovando d’accordo la coinquilina: “Sì è proprio cambiato, completamente”.

“Quando vuole la sa anche chiudere” dopo che le è stato spiegato il motivo per cui non può farlo dato che da sola non ci arrivava. La cattiveria di questa donna mi ha semplicemente stancato. Basta.@GrandeFratello @davismaele #gfvip pic.twitter.com/kvEZgMRojg — Beatrice (@beaprl_) January 4, 2022

Le parole di Katia Ricciarelli hanno fatto molto discutere tra gli utenti del web, che già in precedenza avevano avuto da ridire. Tra i tanti a intervenire è stato anche un amico di Manuel Bortuzzo…