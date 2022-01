In queste ore si parla tantissimo di Katia Rcciarelli e dei continui scontri che sta avendo con diversi inquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La cantante lirica, infatti, sempre più spesso ultimamente sta perdendo la pazienza e dice cose che al pubblico su Twitter non piacciono per nulla. Qualcuno ha notato, però, che si sta comportando nello stesso modo di quando partecipò a La Fattoria. Ha, infatti, preso parte alla terza edizione del reality e anche lì molto spesso è sbottata contro le sue compagne di avventura.

Qui di seguito, perciò, possiamo vedere un video con vari spezzoni montati insieme con il commento ironico della Gialappa’s Band.

No, non mangio, perché mi viene da dare le sberle a qualcuno. Non si dice così… Meglio che vai a casa e badi a tuo figlio. Stare a casa sarebbe meglio, non venire qua a puntare a far carriera. […] Cominciate anche a dormire la notte invece di rompere le scatole tutte le notti. […] Adesso basta. No, no, no, basta. Risposte a me non le devono dare. Pensarci cinque volte prima di dare la risposta. Prima di tutto per rispetto e poi anche per rispetto di artista. Che non ha niente a che vedere con loro. […] Prima di parlare con me devi lavarti la bocca. Perché sennò ti picchio e ti incollo al muro. Ti ci spiaccico, vestita o non vestita. Allora stai zitta. Prima di parlare con me stai attenta a quello che dici perché vai fuori dalla porta così, dritta.