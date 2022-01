Katia Ricciarelli continua a essere al centro della polemica sui social. Questa volta a causa di uno scontro acceso avuto con Nathaly Caldonazzo. Come riporta anche il sito Biccy, infatti, la cantante dopo pranzo ha perso la pazienza con l’altra gieffina:

Le cose non sono più come prima. Ma tu guarda. Da quando sei arrivata tu qui dentro è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso mettere io per scritto che la pagherai. La pagherai con quella faccia che ti ritrovi. […] Quella io non la sopporto, proprio mi dà fastidio, fisicamente anche, quando si muovono tutte quelle ossa.