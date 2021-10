Katia Ricciarelli pronuncia la N-word? Il web insorge ma le cose stanno diversamente

1 Cos’ha detto Katia Ricciarelli?

Nelle ultime ore si è scatenato una polemica inerente al Grande Fratello Vip 6 e che ha come protagonista Katia Ricciarelli. La cantante lirica stava parlando con Soleil Sorge di Ainett e alcuni avrebbero sentito la parola “ne*ra” accostata appunto alla showgirl.

O meglio, questa parola non la dice Katia, ma toglie la “R”, quindi alcuni utenti su Twitter pensano che l’abbia tolta di proposito per non subire delle conseguenze. Ma in realtà l’avrebbe voluta dire.

Ascoltando bene le parole di Katia Ricciarelli, sembra invece che dica la parola “nega” nel senso proprio di “negare”. Si sente infatti la cantante dire: “Che dice la signora là… nega?”. Quindi la frase sembra che intenda una cosa tipo “Ainett nega la questione?”.

Voi cosa ne pensate? Avete assistito alla scena in TV.

