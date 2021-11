1 Il contratto di Katia Ricciarelli al GF Vip

I vipponi ancora non lo sanno, ma quella di quest’anno darà l’edizione del Grande Fratello Vip più lunga di sempre. In queste ore abbiamo visto Katia Ricciarelli e Davide Silvestri parlare della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia. Nello stralcio di video qui sotto, infatti, possiamo sentire il gieffino dire: “Allora facciamo così, non ti nominiamo più. Ti mettiamo tutti tra i preferiti così sarai costretta a stare qui fino a marzo del 2023“. Molto probabilmente il tutto è partito dal fatto che la cantante ha espresso il suo desiderio di tornare a casa propria.

Fatto sta che la concorrente, facendo B con la testa si è poi lasciata sfuggire un dettaglio sul suo contratto: “Tengo il contratto fino al 13 di…“. A questo punto si sente qualcuno tamburellare le dita su un tavolo per richiamare la sua attenzione e lei si ferma a parlare. In questo modo si interrompe anche il video. Probabilmente è un’informazione che non avrebbe dovuto rivelare, anche se si rumoreggiava da tempo che il reality sarebbe dovuto finire a dicembre se gli ascolti non fossero stati buoni.

Invece, e lo ha anche confermato Alfonso Signorini in una delle ultime dirette su Canale 5, il GF Vip continuerà fino a marzo 2022. Come la prenderanno Katia Ricciarelli e tutti gli altri? Queste le parole del conduttore:

Attenzione perché lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti e via via molti altri. Amici a casa lo dico solo a voi in esclusiva: molti altri ne entreranno nelle prossime puntate. Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo.

