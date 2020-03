Katy Perry è incinta di Orlando Bloom: la coppia in attesa del primo figlio

1 Tramite il video del suo nuovo singolo, Katy Perry svela di essere incinta di Orlano Bloom. La cantante e l’attore sono in attesa del loro primo figlio

Settimane intense e felici, queste, per Katy Perry e Orlando Bloom. Come è ormai ben noto a tutti, da anni la cantante e l’attore sono legati sentimentalmente, e fin dal primo momento la loro storia è finita al centro dell’attenzione mediatica. Tuttavia, nel 2017, come ricorderemo, ad un tratto i due, per via di alcune divergenze, hanno scelto di separarsi, ponendo apparentemente fine al loro amore. Soltanto pochi mesi dopo, però, c’è stato un atteso ritorno di fiamma, e da quel momento la coppia non si è più lasciata. Solo lo scorso anno, nel giorno di San Valentino, è arrivata la proposta di matrimonio, e sono in molti ad attendere che le nozze vengano celebrate.

Nel mentre, Katy Perry si sta anche concentrando sulla sua carriera, e dopo aver rilasciato ben tre singoli nel 2019, in attesa del quinto album di inediti, qualche ora fa la pop star ha annunciato l’arrivo di un nuovo brano, Never Worn White, pubblicato pochissime ore fa. Insieme al brano è stato reso disponibile anche il relativo video, contenente una bellissima sorpresa. Nelle immagini finali del videoclip, infatti, Katy si mostra con un pancione, svelando così al mondo di essere incinta di Orlando Bloom! La coppia è dunque in attesa del loro primo figlio, e la Perry ha ammesso di essere già al sesto mese di gravidanza. Il parto, dunque, è previsto per le prime settimane d’estate, e poco dopo, con una diretta su Instagram, la cantante, visibilmente emozionata, ha ammesso:

“Sono entusiasta. Siamo eccitati e felici ed è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere. Non vedevo l’ora di raccontarvi tutto ragazzi, ma sapevo che l’avrei detto nel migliore dei modi attraverso un brano musicale, perché è così che noi comunichiamo”

Il web, nel mentre, sta gioendo alla notizia. A migliaia i messaggi di affetto giunti a Katy Perry e a Orlando Bloom, che si apprestano così a diventare genitori. In attesa della nascita del loro primo figlio, ricordiamo le parole della cantante di qualche settimana fa, quando ha ammesso di aver combattuto con una forte depressione.