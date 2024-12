“La sicurezza non è un dettaglio, ma la base per un intervento di successo”, dice il dottor Skerdi Faria, CEO della clinica KEIT

Quando si sceglie una clinica di chirurgia estetica, la sicurezza è un aspetto fondamentale da prendere in considerazione. Garantire che l’intervento venga eseguito in un ambiente sicuro, con professionisti qualificati e protocolli rigorosi, è essenziale per ottenere risultati soddisfacenti e ridurre i rischi.

Il Dottor Skerdi Faria, CEO di KEIT Day Hospital, illustra gli elementi che una clinica deve offrire per garantire il massimo della sicurezza ai pazienti.

L’ambiente clinico: sterilità e materiali di qualità

La sicurezza inizia dall’ambiente operativo, che deve rispettare rigorosi standard di igiene.

A KEIT, tutte le sale operatorie sono attrezzate con sistemi di filtraggio dell’aria avanzati, inclusi filtri HEPA e flusso laminare, che garantiscono un ambiente sterile riducendo al minimo la presenza di batteri e altri agenti patogeni.

Questi sistemi creano un flusso d’aria continuo e controllato, impedendo la contaminazione incrociata durante gli interventi. Inoltre, si utilizzano esclusivamente materiali monouso, come aghi, siringhe e garze, per evitare ogni rischio di contaminazione.

Anche gli strumenti chirurgici sono di altissima qualità: KEIT utilizza dispositivi Storz, rinomati a livello mondiale per la loro precisio- ne e affidabilità.

Anestesia e gestione rigorosa dei pazienti

L’anestesia è un momento delicato, ed è per questo che KEIT adotta l’anestesia TIVA (Total Intravenous Anesthesia), considerata una delle tecniche più sicure ed efficaci.

Questa anestesia, gestita da anestesisti altamente qualificati e con anni di esperienza, garantisce un risveglio più rapido e meno effetti collaterali per i pazienti.

Prima dell’intervento, ogni paziente è sottoposto a esami clinici approfonditi per identificare eventuali rischi, e il monitoraggio continua durante tutto il processo operatorio grazie ad apparecchiature moderne e controlli rigorosi.

Tecnologie avanzate e reparto di terapia post-operatoria

KEIT investe costantemente in tecnologie di ultima generazione, che permettono interventi più precisi e sicuri.

Ogni sala operatoria è dotata di apparecchiature moderne, inclusi elettrobisturi da 400 watt ad alta precisione, che consentono ai chirurghi di lavorare con estrema accuratezza e ridurre al minimo i rischi per i pazienti.

Attualmente, la clinica dispone di tre sale operatorie, di cui l’ultima è stata inaugurata un anno fa per rispondere alla crescente richiesta e mantenere gli standard di eccellenza.

Inoltre, KEIT offre un reparto con 20 posti letto, progettato per garantire il massimo comfort e sicurezza ai pazienti durante il periodo di degenza post-operatoria.

Un elemento distintivo della sicurezza offerta dalla clinica è la dotazione di tre sistemi di allarme per ogni paziente.

Ogni paziente dispone di un allarme su un dispositivo da polso, un altro collocato accanto al letto e un terzo che si attiva automaticamente in caso di caduta, sia nella stanza sia nel bagno, grazie a sensori di movimento avanzati.

Questi sistemi garantiscono un intervento immediato da parte del personale medico in caso di necessità, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza.

La struttura include anche un reparto di terapia post-operatoria completamente attrezzato, pronto a gestire eventuali complicazioni.

Tuttavia, come sottolinea il Dottor Skerdi Faria, “questo reparto non è mai stato utilizzato, grazie alla cura e alla professionalità con cui vengono eseguite tutte le procedure”.

Equipe chirurgica specializzata

La qualità del team medico è un elemento fondamentale per la sicurezza di qualsiasi intervento.

A KEIT, ogni chirurgo è altamente specializzato nella procedura che esegue e segue una formazione continua per aggiornarsi sulle tecniche più moderne.

“La sicurezza e la preparazione dei nostri medici sono il nostro orgoglio”, afferma il Dottor Skerdi Faria.

Inoltre, ogni intervento è supportato da un team multidisciplinare che assicura una gestione completa del paziente.

Trasparenza e follow-up continuo

La trasparenza nei confronti del paziente è un altro aspetto cruciale. KEIT informa ogni paziente su tutti i dettagli dell’intervento, dai benefici ai rischi, fino alle cure necessarie nel post-operatorio.

Il follow-up è parte integrante del percorso: i pazienti vengono seguiti regolarmente per monitorare il recupero e garantire il massimo del comfort e della sicurezza.

Scegliere una clinica di chirurgia estetica sicura significa valutare attentamente ogni aspetto, dall’ambiente operativo ai materiali utilizzati, dalla qualità dell’equipe medica alle tecnologie impiegate.

Come afferma il Dottor Skerdi Faria, “la sicurezza non è un dettaglio, ma la base su cui costruire ogni intervento di successo. È ciò che distingue una clinica affidabile da tutte le altre”.