Tutte le novità di Polo Ralph Lauren, per uno stile sofisticato ed elegante adatto a chi non sa rinunciare alla forma

Polo Ralph Lauren è sinonimo di eleganza senza tempo, e capace di reinterpretare i classici con un tocco moderno.

La nuova collezione, pensata per uomo e donna, celebra lo stile iconico del brand, arricchendolo con dettagli contemporanei che soddisfano i gusti più esigenti. Dall’abbigliamento casual a quello formale, ogni capo rappresenta un equilibrio perfetto tra qualità e design.

Scopriamo insieme le novità imperdibili per arricchire il tuo guardaroba!

Moda uomo, come ottenere un outfit classico-contemporaneo?

Dal 1967 il marchio Polo Ralph Lauren, creato in America dal figlio di una coppia emigrata dalla Bielorussia, è ormai da tempo sinonimo di gusto ed eleganza.

L’ultima collezione uomo del marchio conferma la sua attenzione per i dettagli e l’artigianalità. Ogni pezzo è pensato per accompagnare l’uomo moderno in tutte le occasioni, senza rinunciare allo stile.

Le camicie Oxford, che prendono il nome da un tessuto di origine scozzese, e i maglioni in lana merino restano i capi dei quali non si può fare a meno se si pensa di realizzare un guardaroba griffato Polo Ralph Lauren.

Le iconiche camicie Oxford si confermano perfette per il lavoro o il tempo libero. Se abbinate ai maglioni in lana merino, disponibili sia in modelli girocollo sia a collo alto, per un look sofisticato e pratico, trovano la loro giusta collocazione.

Termina il look un paio di pantaloni chino con due tasche laterali e due posteriori.

Su https://answear.it/m/polo-ralph-lauren si possono trovare alcuni interessanti spunti per un guardaroba firmato Polo Ralph Lauren.

Cosa indossare per un look elegante?

Per l’uomo che non rinuncia all’eleganza formale, i blazer in lana e i pantaloni sartoriali offrono una silhouette impeccabile.

Disponibili in tessuti pregiati e tonalità versatili come il grigio carbone o il blu navy, sono il cuore di un guardaroba raffinato.

Per un outfit che mescoli spirito casual e sportivo, Polo Ralph Lauren suggerisce di mixare tonalità e tagli diversi, come una felpa verde con cappuccio e un paio di pantaloni dal taglio classico di colore grigio.

Capi outwear, quali scegliere?

I capispalla sono il fiore all’occhiello della collezione: dai trench coat classici ai piumini imbottiti, ogni capo garantisce protezione dal freddo con un tocco di stile.

Il piumino Ralph Lauren è realizzato in materiale liscio con isolamento sintetico per un maggiore comfort alle temperature più basse leggermente isolato.

Non manca il celebre giubbotto in pelle, un must-have per chi ama un look più audace.

Moda donna, su cosa punta Ralph Lauren?

Polo Ralph Lauren celebra la femminilità con capi che uniscono comfort e glamour.

Perfetti per chi cerca versatilità senza rinunciare al fascino, questi pezzi sono un invito a esprimere il proprio stile unico. La donna di Ralph Lauren sa essere seducente e femminile anche con un semplice abbigliamento da jogging che avvolge la sua figura.

Per chi invece vuole essere un po’ più elegante, allora gli abiti midi in maglia, con silhouette avvolgenti e dettagli raffinati come cinture in vita, sono ideali per un look casual chic e si rivelano la scelta azzeccata.

Da abbinare a maglie in cashmere ultramorbido, disponibili in colori neutri o accesi, per un outfit elegante e confortevole.

I cappotti oversize in lana e i trench con dettagli in pelle sono perfetti per affrontare l’inverno con stile.

Completa il look con accessori distintivi, come morbide sciarpe realizzate in maglia di lana, cappelli, borse in pelle e cinture con il logo Ralph Lauren, per un tocco finale impeccabile.