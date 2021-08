Kendall Jenner citata in giudizio: chiesti 1.8 milioni di dollari di risarcimento

1 Guai per Kendall Jenner, citata in giudizio

Non finiscono i guai per Kendall Jenner. La famosa supermodella statunitense si trova a rispondere in tribunale dopo l’attacco del famoso brand Liu Jo, a seguito di una denuncia. Ma cosa è accaduto da portare la casa di moda a citare in giudizio Kendall e chiedere un risarcimento da ben 1.8 milioni di dollari?

Come raccolto da Whoopsee e Yahoo Finanza e scritto sul portale TMZ, Kendall Jenner avrebbe dovuto presenziare a due shooting concordati con l’azienda d’abbigliamento fondata a Capri. Peccato, però, che uno dei due incontri con la maison l’abbia disertato. Entrando nel dettaglio la famosa indossatrice è stata scelta per le collezioni Primavera/Estate e Autunno/Inverno. Proprio l’ultima campagna, come si apprende dal sito, è stata rimandata durante i primi mesi dello scorso anno per via dell’emergenza sanitaria.

TMZ racconta, tra l’altro, come Liu Jo si era resa disponibile a versare a Kendall Jenner 1.5 milioni di dollari (che corrispondono a 1.2 milioni di Euro) per i due servizi fotografici di cui vi abbiamo parlato. Stando a quanto si apprende la top model ha lavorato alla prima sessione nel febbraio 2020 e ha ricevuto una prima parte di denaro, ovvero 1.3 milioni di dollari (circa 1 milione di Euro per intenderci).

Ma ovviamente non è finita qui. Kendall Jenner ha preso parte a un altro shooting. E qui sono sorti non pochi problemi, che hanno così scaturito la reazione della casa di moda italiana. Andiamo a vedere cosa è successo…