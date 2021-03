1 Ore di tensione per Kendall Jenner

Ore di tensione, le ultime, per Kendall Jenner. La modella infatti, come riporta TMZ, si sarebbe rivolta alle autorità per ottenere protezione da un uomo che starebbe progettando di ucciderla. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che sta accadendo. Tutto è iniziato quando un detective della polizia di Los Angeles, sempre stando a quello che riporta il noto sito americano che sarebbe entrato in possesso di alcuni documenti legali, ha comunicato alla Jenner che Malik Bowker, di 24 anni, avrebbe attraversato il paese per ucciderla.

Stando alle informazioni giunte a Kendell, pare che Bowker avrebbe anche pianificato di acquistare un’arma da fuoco illegale per sparare alla modella e successivamente a sé stesso. A quel punto, preoccupata ed impaurita, la Jenner, che da poco ha un nuovo fidanzato, si sarebbe presentata in tribunale nella giornata di lunedì e avrebbe chiesto ad un giudice di concederle un’ordinanza restrittiva temporanea.

Sempre grazie ai documenti legali entrati in possesso di TMZ si evince che Kendall Jenner avrebbe saputo dalla polizia che Bowker sarebbe attualmente trattenuto in un detenzione psichiatrica temporanea nel reparto di un ospedale locale. Tuttavia l’uomo potrebbe essere rilasciato presto. Intanto Kendall, che come è noto ha una squadra di guardie di sicurezza armate a casa sua che sorveglia la proprietà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avrebbe affermato di non aver mai incontrato Bowker.

Naturalmente però le presunte minacce stanno causando nella modella un grave disagio emotivo e tanta ansia. La Jenner sarebbe infatti spaventata dal fatto che Bowker potrebbe trovarla e farle del male una volta dimesso dall’ospedale. Nel frattempo però il giudice avrebbe emesso un ordine restrittivo temporaneo, e sembrerebbe che l’uomo debba trovarsi ad almeno 100 metri da Kendall. Come si risolverà questa bruttissima vicenda? Non resta che attendere per scoprirlo.