1 Kendall Jenner in Italia

Sono ormai anni che Kendall Jenner è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo a livello mondiale. La supermodella, diventata famosa grazie al reality show Al passo con i Kardashian, incentrato sulla vita della sua famiglia, spesso è anche finita al centro del gossip e del pettegolezzo, e in più di un’occasione ha fatto discutere di sé. Da poco più di un anno nel mentre Kendall si è legata sentimentalmente al giocatore NBA Devin Booker, e sembrerebbe che a oggi tutto proceda a meraviglia tra i due, che si mostrano più innamorati e affiatati che mai.

In queste ultime ore però la Jenner è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Da pochi giorni infatti la sorella di Kim Kardashian è arrivata in Italia, per godersi qualche giorno di vacanza in totale relax. Ma dove è stata avvistata e dove si trova attualmente? Andiamo a scoprirlo.

Come si evince da questo video che sta facendo il giro dei social, Kendall Jenner è sull’isola di Palmarola. La supermodella è stata beccata in un ristorante insieme ad alcuni amici. Tuttavia non è chiaro se anche nei prossimi giorni l’influencer resterà sull’isola o se invece deciderà di girare i luoghi più belli della nostra penisola. Ciò che è certo però è che i fan sono già alla ricerca di Kendall, con la speranza di riuscire a beccare almeno per pochi secondi la modella.

