1 Le curiosità su Kerem Bursin

Il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air (conosciuta in Turchia come Sen Çal Kapımı) ha regalato maggiore popolarità a Kerem Bursin.

Ora anche i telespettatori del nostro Paese, grazie alla messa in onda della soap turca su Canale 5, hanno la possibilità di ammirarlo non solo per il suo talento, ma anche per la bellezza. Il suo fascino non passa di certo inosservato.

Scopriamo, qui di seguito, alcune delle curiosità che riguardano Kerem Bursin…

L’infanzia in giro per il mondo

Nato ad Istanbul il 4 giugno 1987, Kerem Bursin ha 34 anni. Di lui sappiamo che ha una sorella di nome Melis e ha condotto “una vita nomade” in giro per il mondo quando era ancora un ragazzino.

Questo per via degli impegni lavorativi di suo padre. Si è trasferito in vari Paesi, dalla Norvegia all’Indonesia, per passare Scozia gli Emirati Arabi Uniti, in Malesia ma anche negli Stati Uniti, dove ha approfondito la passione per la recitazione.

Queste le parole di Kerem a Di Più TV riguardo questo spaccato della sua vita:

“Sono nato in Turchia ma ho condotto una vita nomade a causa del lavoro di mio padre, che ci costringeva a cambiare Paese ogni 3 anni. La parte più dura era separarmi dagli amici”.

Ma che studi ha fatto?