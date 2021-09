1 Kerem Bursin arriva in Italia: ecco dove lo vedremo

Kerem Bursin in Love Is In The Air

Amatissimo dal pubblico turco, ma anche tanto da quello italiano, il talento di Kerem Bursin è esploso grazie alla serie Love Is In The Air (in origine Sen Çal Kapımı), dove interpreta l’affascinante Serkan Bolat, l’architetto che perderà la testa per la dolce Eda Yildiz. Veste i panni di un uomo dal carattere particolare, dedito al lavoro e alla famiglia, che proprio grazie alla vicinanza di Eda riuscirà ad aprire il suo cuore ai sentimenti e cambiare.

Kerem, inutile dire, che risulta essere uno dei personaggi più amati del momento e ora ha una bella sorpresa per i fan del nostro Paese.

Dato il grande impatto avuto dallo show in Italia, Silvia Toffanin e i suoi collaboratori non si sono lasciati scappare l’occasione di ospitarlo a Verissimo. La trasmissione, che in questa stagione avrà un doppio appuntamento (sabato e domenica), vedrà ospite Kerem Bursin. A farci sapere del suo arrivo è stato proprio l’attore turco attraverso le storie di Instagram. Il ragazzo si è mostrato a bordo dell’aereo insieme alla sua manager, davvero molto sorridente. Nel breve video postato Kerem ha inserito anche delle emoticon e ad attirare l’attenzione è stata proprio il tricolore.

Questo non ha fatto che confermare la sua presenta nel salotto di Silvia Toffanin. Ecco lo screen tratto dalle storie Instagram di Kerem Bursin.

Storia Instagram di Kerem Bursin

Proprio a Verissimo Kerem Bursin avrà modo di farsi conoscere ancora meglio dai suoi affezionati fan e parlerà senza dubbio non solo di Love Is In The Air, ma anche dei prossimi progetti lavorativi. Potrebbero anche non mancare domande sulla sua vita privata, dato che vive una meravigliosa storia d’amore con Hande Erçel, che interpreta proprio Eda nella soap, sebbene i due siano molto riservati.

Ma conosciamo meglio chi è l’attore…