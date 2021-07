Chi è Hande Ercel, Eda in Love is in the Air? Fidanzato e Instagram

Tutto su Hande Ercel, l'attrice che interpreta Eda Yildiz in Love is in the air: l'età, la vita privata, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio insieme chi è Hande Ercel, l’attrice che interpreta Eda Yildiz in Love is in the Air: dall’età, alla vita privata e fidanzato, ai film e serie TV dove ha recitato e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Hande Ercel

Nome e Cognome: Hande Ercel

Data di nascita: 24 novembre 1993

Luogo di Nascita: Bandırma (Turchia)

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 54 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice

Fidanzato: è fidanzata insieme a Kerem Bürsin

Tatuaggi: Hande ha un tatuaggio, si tratta di una farfalla appena sotto la nuca

Profilo Instagram: @handemiyy

Hande Ercel età e biografia

Cosa conosciamo a proposito della biografia di Hande Ercel? L’attrice è nata il 24 novembre 1993, sotto il segno del Sagittario, a Bandırma, una città della Provincia di Balıkesir, in Turchia. La sua età, quindi, è di 27 anni.

Abbiamo informazioni per quel che riguarda l’altezza (è alta infatti 1 metro e 68 centimetri) e il peso (stando a quanto riportato da Chi è Cosa corrisponde a 54 kg).

Hande è figlia di Kaya e Aylin Ercel e ha una sorella. Si tratta dell’attrice e designer Gamze Erçel.

E ancora di lei sappiamo che ha studiato presso la Mimar Sinan Fine Arts University a Istanbul. Prima di diventare attrice di successo, ha intrapreso la carriera di modella, come vedremo in seguito.

Concentriamoci ora sulla vita privata dell’attrice di Love is in the Air…

Vita privata: fidanzato

Della vita privata di Hande Ercel non si conosce tantissimo, ma abbiamo comunque qualche informazione sulla sfera sentimentale.

Nel 2015 è stata legata all’attore Burak Serdar Şanal, mentre dal 2015 al 2017 con l’attore Ekin Mert Daymaz. Dopo un periodo da single, Hande ha ritrovato l’amore accanto al cantautore turco, Murat Dalkılıc, con il quale è stata insieme fino al 2020.

Lui addirittura le avrebbe fatto la proposta di matrimonio, con tanto di ‘sì’ da parte dell’attrice, ma a quanto pare le cose non sono andate come previsto.

Terminata la relazione con Murat oggi è impegnata? Molti si chiedono, vista la complicità nata sul set di Love is in the Air, se Hande Ercel e Kerem Bursin sono fidanzati. Ebbene i due fanno coppia fissa e hanno ufficializzato la relazione a fine aprile del 2021.

Dove seguire Hande Ercel: Instagram e social

C’è modo di seguire Hande Ercel su Instagram e altri social? La risposta è sì. Se volete restare continuamente aggiornati sull’attrice, potete trovarla nel primo social menzionato (dove vanta oltre 21.835.053 follower), ma anche su Twitter (qui ne conta più di 562 mila).

In entrambi gli account posta tantissime immagini di shooting fotografici, alcuni tratti dal suo passato da modella, altri più recenti. Troviamo anche immagini dal set di Love is in the Air (Sen Çal Kapimi), post fatti appositamente per pubblicizzare e far conoscere il meglio possibile la serie TV.

Nei profili citati ci sono anche scatti insieme al suo attuale fidanzato Kerem Bürsin e non solo.

Carriera

Come abbiamo già raccontato, prima di intraprendere la carriera di attrice, Hande Ercel ha fatto la modella e ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza.

Nel 2012, ad esempio, si è aggiudicata il titolo di Miss Turchia e solo in seguito si è dedicata alla recitazione. Il debutto sulle scene arriva nel 2014 con un ruolo nella serie TV Çalikusu. Sempre nello stesso anno non sono mancati anche altri progetti quali: Tatar Ramzan, Hayat Agaci e Çilgin Dersane Üniversitede. A seguire ha recitato nella commedia romantica Günesin Kizlari in cui ha interpretato il personaggio di Selin Yilmaz, Dal 2016 al 2017 è stata invece impegnata con Ask Laftan Anlamaz.

E poi ancora sempre nel 2017 e 2018 ha avuto un ruolo nella serie turca, Siyah Inci. Tanto lavoro per Hande Ercel anche nel 2019, quando ha lavorato per il thriller drammatico Halka, ma ha recitato anche in Azize. Il suo grande talento l’ha portata a svolgere svariati ruoli dal 2014 ad oggi ed è sempre impegnata con le riprese su vari set cinematografici.

La svolta è arrivata poi nel 2020 quando è stata scelta per interpretare la parte di Eda in Sen Çal Kapimi, conosciuto anche come Love is in the Air. Inoltre ha anche una pellicola in post-produzione, trattasi del film drammatico Drunk on Love.

Film e serie TV

Nel corso della sua carriera Hande Ercel ha girato diverse serie TV turche e un film. In patria è davvero un’attrice molto amata e sicuramente la visibilità di questi anni le porterà numerosi nuovi progetti sia per il piccolo, ma anche per il grande schermo.

Ecco in elenco tutti i lavori che l’hanno vista sul set in questi anni, a partire dal 2013:

Çalıkuşu – serie TV (2013)

– serie TV (2013) Tatar Ramzan – serie TV (2013-2014)

– serie TV (2013-2014) Çılgın Dersane Üniversitede – serie TV (2014)

– serie TV (2014) Hayat Aǧacı – serie TV (2014)

– serie TV (2014) Güneşin Kızları – serie TV (2015-2016)

– serie TV (2015-2016) Aşk Laftan Anlamaz – serie TV (2016-2017)

– serie TV (2016-2017) Siyah İnci – serie TV (2017-2018)

– serie TV (2017-2018) Halka – serie TV (2019)

– serie TV (2019) Azize – serie TV (2019)

– serie TV (2019) Love is in the Air ( Sen Çal Kapımı ) – serie TV (dal 2020)

( ) – serie TV (dal 2020) Drunk On Love – film (2020)

Tra l’altro a proposito di Love is in the Air, sappiamo che la serie TV, dopo la prima stagione, tornerà in Turchia con la seconda parte a partire dal 9 giugno 2021. Dunque gli impegni per l’attrice, vista la popolarità, non mancheranno tra interviste e ospitate. Lo show, oltretutto, le farà conoscere meglio ai telespettatori, anche nel nostro Paese.

Ma cosa sappiamo del personaggio di Hande Ercel in Love is in the Air? Ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto.

Hande Ercel è Eda in Love is in the Air

Love is in the Air (in origine Sen Çal Kapımı) terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 dal 31 maggio 2021. Tra gli attori presenti nella serie TV turca anche Hande Ercel. Ma qual è il suo ruolo nello show?

Hande veste i panni di Eda Yildiz, giovane studentessa in crisi per via della borsa di studio. Fatale sarà l’incontro con il ricco imprenditore Serkan Bolat. Lui, infatti, le offrirà una borsa di studio solo se lei fingerà di essere la sua fidanzata.

Proposta che, in un primo momento Eda si troverà a rifiutare, dato che prova poca simpatia per Serkan, ma qualcosa le farà cambiare idea.

Questo è solo un piccolo assaggio del personaggio di Hande Ercel in Love is in the Air.

