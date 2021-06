Khaby Lame parla di Chiara Ferragni dopo averla superata su Instagram

Sono ormai mesi che Khaby Lame ha conquistato il web, diventando un vero e proprio fenomeno. Dopo aver debuttato su TikTok con i suoi simpatici video, diventando l’italiano più seguito sul noto social, l’influencer ha raggiunto una notorietà e un successo inaspettato, e a oggi è uno dei volti più amati della rete. Solo qualche giorno fa, come se non bastasse, il giovanissimo creator ha raggiunto un traguardo notevole, e la notizia non è passata inosservata. Khaby ha infatti raggiunto i 24 milioni di follower su Instagram, diventando l’italiano più seguito di sempre, superando addirittura la stessa Chiara Ferragni, che fino a qualche ora fa deteneva il primato.

Adesso Khaby Lame, nel corso di un’intervista per FanPage, ha parlato di questo inaspettato successo, menzionando naturalmente anche la Ferragni. L’influencer ha ammesso di ammirare e di rispettare molto Chiara, essendo stata la prima in Italia a svolgere questo determinato tipo di lavoro. Queste le dichiarazioni di Lame, riportate anche da Webboh:

“Soprattutto una persona prima di pensare alle classifiche, ai soldi, deve avere la passione. Senza passione non vai da nessuna parte secondo me. Continuo a fare video per far ridere le persone. Anche se fossi stato ottantesimo o se non fossi stato conosciuto avrei continuato a fare video come faccio ora. Prima di tutto parto dicendo che io rispetto molto Chiara Ferragni perché ha fatto una cosa che in Italia non c’è mai stata. Lei alla fine è stata la prima a portare il mondo degli influencer in Italia, infatti si è creata un grande impero. Io e lei siamo due cose completamente diverse. Del sorpasso sinceramente non è che mi interessi più di tanto; primo, quarto o ultimo non mi cambia nulla sinceramente. Sono contento comunque della classifica, di essere primo, è una cosa che ti rende orgoglioso”.