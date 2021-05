1 Quanto dovrebbe guadagnare Khaby Lame

Khaby Lame è uno dei fenomeni del momento e su TikTok, dove è diventato l’italiano più seguito, sta riscuotendo un successo enorme. Dal 15 marzo 2020 ad oggi ha ottenuto oltre 59,5 milioni di follower con più di 797 milioni di like e in 9 giorni ha guadagnato ben 4 milioni e mezzo di fan. Qualcosa di davvero clamoroso. Popolarità data dai suoi video simpatici che fanno impazzire e divertire gli utenti del web. Ma di questo ne parleremo in seguito.

Come dicevamo, però, in breve tempo Khaby Lame ha ottenuto un riscontro da parte del pubblico davvero sorprendente e molti si chiedono quanto va ad ammontare il guadagno del giovane ragazzo facendo riferimento all’ultimo mese. Come riportato da Biccy, a rispondere a questa domanda è stato @ClavdioManca, il quale sempre attraverso la medesima piattaforma ha fatto due conti. Il tutto ovviamente considerando come Khaby Lame, proprio nel mese scorso ha sfiorato i 2 miliardi di visualizzazioni. Ma ecco quanto sarebbe emerso:

“TikTok paga 0,01 centesimo di euro per 1000 visualizzazioni e lui nell’ultimo mese ha fatto 1 miliardo e 977 milioni di visualizzazioni. Quindi facciamo questo numero diviso 1000 ed il risultato è 1 milione e 977 mila. Questa cifra sommata per 0,01 centesimo di euro, otteniamo 19,777 euro, che è quello che ha guadagnato nell’ultimo mese“, si apprende.

è 'na cazzata grande quanto una casa 😂😂😂 In primis perché non tutte le views vengono monetizzate. E in secondo luogo perché il CpM cambia per nazione e per periodo.



È una stima totalmente a caso. — GigiGx (@GigiGx) May 29, 2021

Qualcuno però non si è detto per nulla d’accordo con questi conteggi e ha fatto notare come le visite di alcuni video, in realtà non vengono monetizzate (così come accade per YouTube ad esempio) e quanto il CpM, ovvero il click per mille, possa variare: “È ‘na ca***ta grande quanto una casa. In primis perché non tutte le views vengono monetizzate. E in secondo luogo perché il CpM cambia per nazione e per periodo. È una stima totalmente a caso”.

Dunque non è propriamente certo che questa sia la cifra guadagnata da Khaby Lame nell’ultimo mese. Si tratta solo di ipotesi. Ma voi conoscete l’amato e curioso tiktoker? Ecco cosa sappiamo di lui! Continua…