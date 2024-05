NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Questa sera nel corso della nuova diretta de L’Isola dei Famosi c’è stato l’ennesimo confronto tra Khady Gueye e Artur Dainese. La modella tuttavia ha cercato di coprire il suo compagno d’avventura e a quel punto Vladimir Luxuria l’ha ripresa in diretta.

Vladimir Luxuria riprende Khady Gueye

Siamo entrati nel pieno della nuova puntata L’Isola dei Famosi e anche stavolta non mancano le tensioni tra i naufraghi. Stasera infatti c’è stato un nuovo confronto tra Khady Gueye e Artur Dainese che da settimane si stanno ripetutamente scontrando. I naufraghi così hanno avuto modo di dirsi a vicenda cosa pensano in realtà l’uno dell’altra, ma a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Secondo gli opinionisti e la conduttrice infatti ci sarebbe qualcosa di non detto tra i due ed è così stato insinuato che Khady stia coprendo in qualche modo Artur per via di alcuni episodi non venuti a galla.

Dario Maltese ha dunque chiesto alla modella se Dainese fosse coinvolto nel famoso furto del cibo. A quel punto Gueye, rimanendo vaga, ha parlato di alcuni comportamenti egoistici del modello. Tuttavia Vladimir Luxuria, sbottando, ha ripreso Khady in diretta e ha così affermato: “Ci stiamo avvicinando alla finale. Possiamo essere senza peli sulla lingua? Tu continui a dire che l’hai protetto. Se dici che sai delle cose e poi non lo dici non ne esci mica bene”.

Ciò nonostante ancora una volta Khady Gueye non è entrata nei dettagli e ha semplicemente affermato: “A me interessa rimanere con la mia etica. Quello che dovevo dire a lui l’ho detto. Lui sa a cosa mi riferisco”. Nonostante il lungo dibattito tuttavia la naufraga è rimasta ferma sulla sua posizione e a quel punto la conduttrice ha concluso aggiungendo: “Ci viene il sospetto che c’è qualcosa di non detto”.

"Anche noi lo vogliamo sapere!!"

Khady sembra coprire ancora le spalle ad Artur…#Isola pic.twitter.com/7a2bt2X7VH — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 26, 2024

Ma cosa accadrà nel corso di questi ultimi giorni tra Khady e Artur? Non resta che attendere per scoprirlo.