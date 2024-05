Endless Love anticipazioni 27 maggio: Emir non si fida di Tufan, Kemal mette in guardia Tarik

NEWS

Andrea Sanna | 26 Maggio 2024

Endless Love

Tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 27 maggio: Emir non si fida di Tufan e per questo….

Ecco le nuove anticipazioni di Endless Love. Oggi lunedì 27 maggio è previsto il primo appuntamento settimanale con la serie turca di Canale 5.

Anticipazioni Endless Love 27 maggio

Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio torna il consueto e imperdibile appuntamento con Endless Love. Scopriamo insieme le nuove anticipazioni dopo l’episodio intenso di domenica.

Emir sembra non fidarsi più di Tufan e per questo chiede a Tarik di tenerlo d’occhio. Il suo braccio destro ha passato in via anonima degli audio a Kemal e Nihan, circa l’interrogatorio del suo capo a Karen (assassinata nei precedenti episodi).

La trama di Endless Love prosegue con Kemal che fa di tutto per mettere in guardia suo fratello Tarik da Emir e prova a fargli capire che quest’ultimo lo sta incastrando. Ma a differenza di quel che ci si poteva aspettare, Tarik non ne vuole sapere e non ascolta ragioni. Sottomesso a Kozcuoğlu dopo l’omicidio di Karen non gli dà ascolto.

Nel mentre Banu prova a capire Tarik e gli chiede di parlargli dei problemi con suo fratello. L’uomo però svia a sostiene che Kemal non sopporta il fatto che ormai non dipende più da lui. Infine Emir viene sfidato da Zeynep. La ragazza racconterà a Nihan che sono stati insieme, se lui userà le foto contro di lei. L’imprenditore come una furia la insulta e la minaccia.

Quando va in onda Endless Love e quanti episodi sono

Tutte le anticipazioni ora le conosciamo, ma è il caso di passare a un’altra importante domanda che si pongono tutti. Dove e quanto va in onda Endless Love? Qui a seguire tutti gli orari:

Dal lunedì al venerdì le puntate vanno in onda dalle 14:10.

al le puntate vanno in onda dalle Il venerdì abbiamo due episodi in seconda serata, alle 23:30 circa.

abbiamo due episodi in seconda serata, alle circa. Infine il sabato e la domenica, la serie TV va in onda dalle 14:45.

Quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni ha Kara Sevda (nome originale)? La serie TV è di due stagioni, formate da 35 e 39 puntate. A causa di episodi più brevi, in Italia avremo puntate maggiori.

C’è anche chi si chiede: Endless Love dov’è ambientata? La trama si sviluppa in Turchia.

Dove vederlo in TV e streaming

Scoperte tutte le informazioni utili, dove è possibile vedere tutta la serie Endless Love?

Per poterla seguire è necessario guardare Canale 5 nei giorni e orari indicati oppure in streaming in italiano su Mediaset Infinity, da sito o da app.

Effettuata la registrazione o accesso si può vedere o recuperare la puntata e a trama della serie TV. Questo ci permetterà anche di scoprire come finisce Endless Love. Domani scopriremo le nuove anticipazioni!