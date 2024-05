NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Grande emozione stasera per Edoardo Stoppa, che ha ricevuto una bellissima sorpresa dai figli e dalla mamma

Stasera nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa ha ricevuto una bellissima sorpresa dai suoi figli e dalla mamma ed è così scoppiato in lacrime.

Grandi emozioni per Edoardo Stoppa

Sono trascorsi quasi due mesi dalla partenza de L’Isola dei Famosi e ormai i naufraghi iniziano ad accusare la stanchezza e la mancanza dei propri cari. Stasera dunque Edoardo Stoppa è stato protagonista di una bellissima sorpresa, che ha emozionato il pubblico e tutti gli altri concorrenti. Il conduttore infatti ha avuto modo di ricevere un videomessaggio da parte dei figli Lua e Sol e di sua mamma Gabriella.

Proprio la primogenita di Stoppa ha affermato: “Sei fantastico, sei speciale e molto unico. Devi credere in te stesso. Noi qui a casa crediamo in te e tifiamo per te”. A intervenire è stato poi il piccolo Sol, che ha aggiunto: “Non vedo l’ora che torni a casa. Sei il migliore. Ti mando un grande abbraccio. Ti amo”.

A prendere parola è stata infine la mamma di Edoardo Stoppa, che dolcemente ha dichiarato: “Resisti, non manca molto. Dopo ci sarà il premio finale e sarà la tua famiglia”. Il conduttore a quel punto è scoppiato in lacrime e ha ringraziato Vladimir Luxuria per questa bellissima sorpresa.

Un messaggio che scalda il cuore di Edoardo 🥹❤️ #Isola pic.twitter.com/nrLJjuQN6c — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 26, 2024

Poco dopo Stoppa ha anche avuto modo di salutare sua moglie Juliana Moreira, ospite in studio, che sta continuando a fare il tifo per suo marito.