1 Ex domestici contro la Kardashian

Per Kim Kardashian sembrano esserci nuovi guai! L’imprenditrice statunitense, infatti, si trova ad avere a che fare con 7 ex collaboratori domestici che avrebbero avuto da ridire. Pare infatti che i querelanti abbiano deciso di fare causa alla modella, denunciandola in sede civile. Ma quali sono i motivi?

Le persone in questione hanno incolpato l’influencer di essere stati costretti a lavorare senza poter usufruire di pause o che gli venissero corrisposti gli straordinari. Oltretutto hanno lamentato anche di essere stati sottopagati, di non aver ricevuto la busta paga in modo regolare ai tempi prestabiliti o ancora il trattamento di fine rapporti. Gli impiegati citati pare si occupassero della lussuosa villa californiana, presente a Santa Monica.

A parlare di questo è Frank Kim, l’avvocato che ha fatto causa a Kim Kardashian che, a Nbc News ha fatto sapere quanto successo. Ecco quanto si apprende da L’Unione Sarda:

“I querelanti non hanno mai ricevuto buste paga e pasti, non sono stati pagati regolarmente e non hanno potuto beneficiare delle pause obbligatorie previste per legge. Non è mai stato fornito loro un mezzo per poter registrare le ore di lavoro effettive, le ore di straordinario non sono state pagate e non hanno ricevuto il trattamento di fine rapporto”.

Ha spiegato il difensore della parte che sarebbe stata lesa. Ma non è di certo finita qui. Sempre il legale Kim ha fatto sapere, tra l’altro, che l’attrice ai suoi ex collaboratori avrebbe trattenuto dalla busta paga il 10% per coprire le tasse, senza mai però registrare al fisco l’attività dei suoi dipendenti. Insomma si tratta di accuse abbastanza pesanti nei confronti della star Kim Kardashian.

In tutto ciò quale sarà la posizione di Kim Kardashian e quanto richiedono i 7 ex dipendenti della modella? Continua…