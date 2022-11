NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Novembre 2022

GF Vip 7

Le parole di Ginevra Lamborghini

Lunedì sera a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 7 è stata Ginevra Lamborghini. Come sappiamo l’ex Vippona è stata squalificata pochi giorni dopo la partenza del reality per via di gravissime dichiarazioni contro Marco Bellavia, che hanno indignato il web. Nel poco tempo in cui è stata tra le protagoniste del programma, Ginevra ha stretto un bellissimo legame con Antonino Spinalbese, e a quel punto in molti hanno iniziato a fare il tifo per questa coppia. Nonostante la conoscenza tra i due si sia interrotta però, sembrerebbe che la sorella di Elettra e l’ex di Belen si vogliano ancora un gran bene. Così proprio la Lamborghini nel corso dell’ultima diretta ha fatto una sorpresa all’hairstylist.

Ad assistere all’incontro dal confessionale è stata invece Oriana Marzoli, che come sappiamo ha avuto un flirt proprio con Antonino. A un tratto però l’influencer spagnola è andata su tutte le furie e ha così lasciato il confessionale. A quel punto Alfonso Signorini ha cercato di calmare Oriana, lasciando Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese da soli. In quel momento così l’ex Vippona ha dato dei consigli al suo amico. Tuttavia le sue parole sono andate in onda solo sulla regia 2 dell’app di Mediaset e solo in pochissimi le hanno ascoltate. Ma cosa ha detto dunque Ginevra ad Antonino? A svelarlo sono alcuni utenti su Twitter e Biccy:

“Attento a come tratti le donne Anto, stai attento. tesoro dai, lo sai già, non fare questa faccia ti prego. Lo si benissimo a cosa mi riferisco. Lo so ma lei c’ha ragione, su qualcosa ha ragione. Lo hai capito già. Non si fa così fidati, non si fa così stammi a sentire“.

I fan nel mentre si chiedono cosa accadrà tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese quando il reality finirà. Che tra i due possa nascere davvero l’amore? Non resta che attendere per scoprirlo.