NEWS

Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

Kim Kardashian

Kim e Kris Kardashian in Puglia!

Probabilmente i fan delle Kardashian saranno impazziti nello scoprire che Kim e Kris sono arrivate in Italia! Quale occasione le ha portate nel BelPaese? Tutto è dovuto alla Gran Tour di Dolce e Gabbana che ha fatto tappa in Puglia e più precisamente ad Alberobello.

A seguito delle meravigliose sfilate che si sono tenute a Capri, a Venezia e a Siracusa, i due designer hanno scelto la Val D’Itria per lanciare le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria e Alta Sartoria, dedicati all’uomo.

Quattro appuntamenti totali, dal 7 all’11 luglio, con numerosi ospiti, come dicevamo, tra cui proprio Kim e Kris Kardashian entusiaste di farne parte. Proprio l’influencer sul proprio account Instagram ha dedicato un post e diverse storie in cui ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine per essere parte di questo straordinario evento.

Entrambe, oltretutto, non sono passate inosservate! Mamma Kris ha optato per un look total black, mentre Kim Kardashian per un abito color prugna piuttosto vistoso, con un grande spacco davanti e un lungo strascico. Di sicuro non è passata inosservata tra la folla!

Gli altri ospiti della sfilata di Dolce e Gabbana

Ma non solo Kim Kardashian e sua madre Kris. Sono state davvero diverse le star che non hanno voluto perdersi questo appuntamento straordinario. Nonostante la lista top secret qualche nome è comunque trapelato.

In Puglia è arrivata anche la modella Leonie Hanne insieme ad Alexander Galievsky, così come Anitta. Così come si è vociferata la presenza di tanti altri volti noti che insieme a Kim e Kris Kardashian hanno illuminato la serata. Si è parlato della possibilità di rivedere in passerella Deva Cassel e Bianca Balti, lanciate proprio dal brand e non solo!

Qualcuno ha ipotizzato anche la possibilità di vedere in prima fila anche Annalisa, dato che la cantante ha scelto Dolce e Gabbana per l’abito da sposa. Oltretutto l’artista si trova già in Puglia anche per Battiti Live.