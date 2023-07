NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

L’outfit eccentrico di Marco Mengoni

Marco Mengoni in questo periodo è impegnato con un tour che sta facendo sold out ovunque. A San Siro, per esempio, si sono presentate 58mila persone. In questa occasione il cantante si è particolarmente emozionato sentendo i fan cantare in coro “Due vite”, brano presentato a Sanremo 2023 e vincitore del Festival.

Inoltre, qualche settimana prima aveva anche voluto ringraziare tutte le persone che lo seguono per le emozioni che loro regalano a lui da ormai 14 lunghi anni:

“Mi avete fatto un po’ scoppiare e io vi ringrazio. Uno dopo quasi 14 anni ci si abitua e invece no, non ci si abitua mai. Ritrovarsi a rivivere delle cose e avermi permesso di vincere di nuovo Sanremo, andare all’Eurovision e il tour è stato un sogno, grazie”.

In queste ore, inoltre, si è fatto strada su TikTok un video in cui ritroviamo Marco Mengoni sul palco. Qui lo vediamo con un outfit un po’ particolare, ovvero un cappellino in testa, una canottiera, dei pantaloncini corti sopra il ginocchio, delle scarpe e dei calzini che arrivano fino a metà del polpaccio.

Si tratta di un look eccentrico che lui stesso ha preso in giro con grande ironia: “Quanto mi piace vestirmi da co**ione“. Questa affermazione fa scoppiare a ridere lui e anche tutto il pubblico lì presente. Voi che cosa ne pensate? Vi piace vestito in questo modo? Fatecelo sapere con un commento.

